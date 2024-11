Eric Baroni (Multios) : « ChatGPT est devenu mon exomental »

CEO de Multios, Eric Baroni dirige une équipe de dix personnes spécialisées dans le développement de solutions digitales dédiées à la gestion des entreprises, de leurs équipes et de leur sécurité.

Pour Eric Baroni, CEO de Multios, et son équipe, l’IA est devenue incontournable, avec une répartition claire des outils : « Aujourd’hui, c’est à peu près 70% de ChatGPT. Pour l’accès au drive, on utilise Gemini de Google car on est dans une infrastructure Google. » L’entreprise a adopté ChatGPT en mode professionnel, donnant accès à tous les collaborateurs à une version partagée.

Les bénéfices sont tangibles :

Un gain de temps considérable, jusqu’à 20 heures par semaine !

Une accélération drastique des cycles de développement

Une amélioration de la communication entre les équipes

Une approche sophistiquée des outils

Baroni identifie trois niveaux d’utilisation de l’IA :

Les interfaces conversationnelles classiques (ChatGPT, Gemini)

Les modèles personnalisés (GPTs chez ChatGPT)

Les couches d’IA plus profondes comme Vertex AI pour des besoins spécifiques

« On utilise ChatGPT en mode société. Tous les collaborateurs ont accès à un ChatGPT groupé », explique-t-il. Cette approche permet une cohérence dans l’utilisation et le partage des connaissances.

L’adoption au sein de l’entreprise

Le changement de culture a nécessité un accompagnement. « Au départ, c’était quasiment comme s’ils trichaient à l’école. Ce n’était pas bien d’utiliser ChatGPT », se souvient Eric Baroni. Sa vision a évolué : « Je vois l’IA aujourd’hui comme un prolongement de soi-même, plus que comme un assistant. C’est comme un exosquelette que tu mets sur un maçon qui doit soulever des blocs de 40 kg. »

Pour gérer cette transformation, Multios a mis en place des « groupes de sublimation » où les différents services (commercial, communication, production, support client) évaluent ensemble les propositions générées par l’IA.

La gestion du temps transformée

L’impact le plus significatif concerne la temporalité du travail. « Avant, quand je pensais à un développement, je le pensais à un an, deux ans. Aujourd’hui, on prévoit un développement, franchement, dix jours après, ça pourrait être déjà efficient », explique Eric Baroni. Ce changement de rythme nécessite une réorganisation complète des processus de l’entreprise.

Écrire un livre avec l’IA

L’expérience d’Eric Baroni avec l’IA l’a conduit à écrire un livre sur les ruptures temporelles dans l’entreprise. « Un commercial et un technicien sont dans deux temporalités différentes. L’un est projeté sur l’avenir, l’autre est en train de bâtir le futur », explique-t-il. Pour ce projet, il a utilisé Notebook LM pour structurer 600 pages de sources accumulées au fil des ans, tout en veillant à préserver son style d’écriture. Il a même développé une IA dédiée, “TempoTeris”, entraînée exclusivement sur le contenu du livre pour en explorer les implications théoriques et répondre aux questions des lecteurs.

Conseils aux entreprises

Pour les organisations qui débutent avec l’IA, Eric Baroni recommande :

Faire appel à un consultant pour une formation initiale approfondie Ne pas se contenter d’une utilisation superficielle Définir clairement ses objectifs : « La première chose qu’il faut dire aux utilisateurs d’intelligence artificielle, c’est : qu’est-ce que vous voulez faire avec ? »

« C’est comme si tu parlais avec toi-même », résume-t-il. « Plus tu échanges, plus tu te reconnais. » Une approche qui transforme l’IA d’un simple outil en un véritable prolongement de la pensée humaine.