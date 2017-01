Est-ce la fin des indemnités de remploi trop élevées lors du remboursement anticipé d'un prêt professionnel ? Une récente décision de la Cour de cassation pourrait en tout cas changer le rapport de force entre les petits commerçants et leur banquier.

Il n'est plus aussi facile qu'avant de faire immatriculer un luxueux 4x4 comme camionnette pour bénéficier des avantages fiscaux liés aux véhicules utilitaires. Les règles en la matière ont en effet été considérablement durcies.

Le co-fondateur de Newpharma, Mike Vandenhooft, est un patron heureux, mais son bonheur pourrait être plus complet. Trop de grains de sable à son goût viennent gripper la belle mécanique de son entreprise, qui affiche tout de même une croissance annuelle de 50%.

Le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel compte près de 900 emplois vacants sur l'ensemble de la Belgique et lance une campagne en Flandre occidentale afin de trouver des candidats. Son coup d'envoi sera donné lors du derby opposant samedi les clubs de football de Courtrai et Zulte Waregem, avec la distribution de milliers de tracts.

Lire la chronique d'Amid Faljaoui - La plupart des gens n'ont pas accès aux forums et autres débats qui se déroulent en ce moment au Forum de Davos, le lieu de rencontre annuel des puissants de ce monde. Fort heureusement la presse joue bien son rôle et nous avons malgré tout un compte rendu de ce qui est dit là-bas.

Ewald Pironet - Syndicats et employeurs ont conclu un accord salarial, pour la première fois depuis des années. Le gouvernement s'en réjouit, mais la facture est un souci pour plus tard et notre démocratie de concertation poursuit sa détérioration.