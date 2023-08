Voici comment souscrire au nouveau bon d’Etat à 2,81%

Le nouveau bon d’État à un an, qui sera émis le 4 septembre, aura un coupon brut de 3,30% et un rendement net de 2,81%. Voici tout ce que vous devez savoir pour profiter de cet investissement intéressant.

À partir de quel montant peut-on acheter des bons d’État ?

Il est possible d’acheter des bons d’Etat à partir de 100 euros et par multiples de 100 euros.

Il existe deux canaux principaux : via une banque ou directement auprès de l’Agence fédérale de la dette, via le service des Grands-Livres. Sur son site, il faut cliquer sur la bannière « bons d’État en ligne » et se connecter via Itsme ou l’e-id. Les épargnants qui optent pour cette option n’ont pas à ouvrir de compte-titres auprès d’une banque et n’ont pas à payer de frais de garde sur leur investissement. Sur le site Web de l’Agence fédérale de la dette, des informations détaillées sur la procédure d’achat sont disponibles.

Via quelles banques souscrire au bon d’Etat ?

Il est possible de souscrire au bon d’État auprès de 14 banques belges : ABN Amro, Degroof Petercam, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, Bpost Bank, Crelan, Deutsche Bank, ING Belgique, KBC, Keytrade, Leleux, Van De Put et VDK Bank. Dans ce cas, il faut ouvrir un compte-titres et des frais de garde peuvent être facturés.

Concernant les achats auprès des grandes banques, Belfius disposera d’une page web spécifique sur son site belfius.be. il est aussi possible de se rendre dans une agence. Chez ING Bank, l’option la plus simple consiste à utiliser le compte ING Self Invest, qui fait partie du site Internet « homebank », explique De Standaard. Chez BNP Paribas Fortis, les souscriptions peuvent être réalisées en appelant le centre d’appels (Easy Banking Centre). Il est aussi envisageable de le faire via le site Internet (Easy Banking Web).

Quelle est la durée du bon d’Etat?

La durée est fixée à un an (d’habitude, c’est trois, cinq ou dix ans). La volonté du gouvernement étant de concurrencer frontalement les livrets d’épargne (qui offrent une prime de fidélité d’un an).

Quels sont les coûts associés à cet investissement ?

Acheter des bons d’Etat directement auprès du gouvernement, sans l’intermédiaire d’une banque est gratuit. Via une banque, il est préférable de vérifier s’il existe des frais d’ouverture d’un compte-titres et si des frais de garde sont liés au certificat d’État. BNP Paribas Fortis, KBC, ING Belgique et Belfius ont indiqué qu’elles ne factureraient pas de frais de garde pour les bons d’Etat, avance L’Echo.

A partir de quand peut-on y souscrire ?

Les souscriptions pourront se faire à partir du jeudi 24 août via le site web de l’Agence Fédérale de la Dette (jusqu’au 31 août inclus) ou auprès des établissements bancaires participants (jusqu’au 1er septembre).

Est-ce un investissement risqué?

Le niveau de risque est très faible. A moins d’une faillite de l’Etat (quasiment improbable), il n’y a aucun danger de perdre sa mise de départ. À la date d’échéance du bon d’État, la totalité du capital est remboursée.

Faut-il se ruer sur le bon d’Etat ?

Même si le bon d’État rencontre un succès massif, « les gens peuvent dormir sur leurs deux oreilles, il n’y aura pas de clôture anticipée« , affirme Jean Deboutte, directeur de l’Agence de la Dette cité par L’Echo. Aucun plafond n’a été fixé. En 2011, l’Etat avait récolté plus de cinq milliards d’euros avec les bons « Leterme ».