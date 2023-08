Rush sur le bon d’État : tout ce qu’il faut savoir

Avec le bon d’État à un an, le gouvernement belge veut accentuer la pression sur les banques pour qu’elles augmentent les taux d’épargne. Il est grand temps d’examiner le produit d’épargne sous toutes ses coutures et de le comparer à d’autres placements à revenu fixe.

1. C’est quoi un bon d’État ?

Le bon d’État est une obligation. C’est un emprunt à long terme qui permet à l’État de se financer. Le bon d’Etat est un produit d’investissement assez simple et sûr vu que la totalité de l’argent investi est récupéré au terme de la période souscrite. Il a une durée fixe, avec un coupon annuel payé à l’échéance.

Les bons d’État, une tradition prisée des épargnants belges par le passé, étaient traditionnellement émis environ quatre fois par an.

Cependant, les faibles taux d’intérêt ont diminué leur attrait, et la dernière émission a eu lieu en mars 2019. Une obligation d’État à dix ans avait alors un taux d’intérêt de 0,55%. Dans leur heure de gloire, en 1991, par exemple, l’épargnant pouvait compter sur un taux de 9,15% pour un bon d’État à 5 ans, retrace le site de la RTBF.

Maintenant que les taux sont un peu remontés, l’État belge propose à nouveau ce type de produit financier. L’investissement est très peu risqué. La faillite de l’État serait en effet la seule raison pour laquelle l’investisseur ne récupérerait pas sa mise de départ.

2. Les obligations d’État rapportent-elles plus qu’un compte épargne ?

Les taux d’intérêt de l’État belge se situent autour de 3,6 % à un an. Le coupon final ou le taux d’intérêt du bon d’État à un an en dépend. De ce taux d’intérêt, il faut déduire environ 0,3 % de frais. Il faut ensuite soustraire 15% de précompte mobilier et il reste 2,8 % net. C’est 0,3 à 2,55 points de pourcentage de plus que ce que les épargnants reçoivent aujourd’hui comme intérêts sur leur compte d’épargne s’ils ne touchent pas à leur argent pendant un an.

Un compte à terme chez MeDirect, la banque en ligne, rapporte 2 % d’intérêts nets par an. C’est le taux d’intérêt le plus élevé que nous ayons trouvé dans les listes officielles de taux d’intérêt pour les petits portefeuilles.

À la Deutsche Bank, les comptes à terme rapportent respectivement 2,452 % net par an, 2,49 % et 2,63 % pour les gros portefeuilles fixant plus de 100 000 euros, plus de 250 000 euros ou plus de 500 000 euros. Il est possible que d’autres banques proposent officieusement des taux aussi élevés aux épargnants les plus aisés qui commencent à les demander dans les agences.

Jusqu’au mois d’avril, le compte e-DEPO du gouvernement était un concurrent redoutable pour les comptes d’épargne traditionnels. La popularité de ce compte e-DEPO a augmenté à mesure que la différence avec les taux d’intérêt des comptes d’épargne se creusait et qu’il bénéficiait d’une plus grande couverture médiatique. Il y a quelques mois, le gouvernement a décidé que le taux d’intérêt de ce compte e-DEPO pourrait être de 2,5 % brut ou 1,75 % net au maximum, alors qu’il était auparavant lié au taux d’intérêt du gouvernement. Pour ceux qui souhaitent encore ouvrir un compte e-DEPO, il est important de savoir que seul l’argent laissé sur ce compte pendant un an produit des intérêts. Ce compte présente donc quelques avantages.

3. Le bon d’État à un an est-il un investissement intéressant ?

Si vous avez besoin de disposer de l’argent dans l’année, par exemple pour financer les études de votre enfant ou construire une maison, les bons d’État à un an semblent être une aubaine. Pour l’argent que vous pouvez placer sur du plus long terme, car vous n’avez pas besoin d’en disposer rapidement, c’est moins évident.

La grande question est de savoir ce qu’il en sera des taux d’intérêt cette année. Si d’ici un an, ils sont beaucoup plus bas, vous auriez sans doute préféré investir dans des produits à plus long terme. Certains spécialistes recommandent de bloquer les taux d’intérêt actuels pour une période plus longue. En mars et en juillet, les obligations d’État à trois ou dix ans étaient en vente, aujourd’hui elles ne le sont plus qu’à un an.

Pour les échéances plus longues, vous devez vous tourner vers des obligations émises par des gouvernements ou des entreprises. Les petits investisseurs ne sont pas toujours autorisés à participer à l’émission de ces obligations. L’inconvénient est que vous payez 0,12 % de taxe sur les opérations de bourse (TOB) pour chaque achat ou vente d’obligations, avec un maximum de 1.300 euros par opération. Seules les transactions en OLO sont exonérées de cette taxe (voir question 8). Les fonds obligataires et les trackers redeviennent aussi discrètement une option. Grâce à la hausse des taux d’intérêt, ils peuvent rapporter plus qu’ils ne coûtent, bien qu’ils absorbent les pertes sur les obligations lorsque les taux d’intérêt baissent.

Il est toujours utile de répartir les risques et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, même si les faillites d’États souverains sont rares. Un mélange d’obligations à différentes échéances provenant d’entreprises et de gouvernements divers peut encore rapporter un peu plus que les obligations d’État, mais ne convient qu’à ceux qui ont un horizon d’investissement de plus d’un an.

4. À partir de quel montant peut-on acheter des bons d’État ?

Vous pouvez les acheter à partir de 100 euros et par multiples de 100 euros.

5. Les bons d’État sont-ils aussi sûrs que les livrets d’épargne ?

Il est très rare que les gouvernements ne puissent pas ou ne veuillent pas rembourser leurs dettes même si cela s’est produit en Argentine et en Russie, entre autres. Un compte dans une banque est en fait une créance du client sur le bilan de la banque. Les banques peuvent faire faillite. Ce n’est que grâce à la garantie des dépôts, qui est de maximum 100.000 euros par personne et par banque, que votre argent sur les comptes bancaires est extrêmement sûr. Sans cette garantie, les épargnants seraient des créanciers ordinaires qui, en cas de faillite, pourraient perdre une partie, voire la totalité de leur argent. La garantie des dépôts est assurée par l’ensemble du secteur bancaire. Le Fonds de garantie du gouvernement belge veille à ce que les épargnants récupèrent leur argent en cas de faillite.

Vous pouvez acheter des bons d’État en vous adressant directement à l’Agence de la dette. Sur le site web de l’institution, il est possible de souscrire en ligne, via ce qu’on dénomme le « Grand Livre ». Avantage : la gestion est gratuite parce qu’il ne faut pas ouvrir de compte-titres auprès d’une banque.

Pour le club restreint des Belges qui possèdent plus d’un million d’euros sur un compte-titres et qui paient chaque année une taxe de 0,15 % sur la valeur de tous les produits de ce compte, cela peut être un avantage. « Lors des dernières campagnes de juillet et de mars, 21 % des souscriptions sont passées par le « Grand Livre », si l’on se réfère aux montants », précise M. Deboutte.

Vous pouvez également vous adresser à Degroof Petercam, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, bpost bank, Crelan, Deutsche Bank, ING Belgique, KBC, Leleux Associated Brokers, van de Put & co et vdk bank. Ces banques peuvent facturer des frais annuels pour la conservation des obligations d’État sur un compte-titres. Il s’agit généralement d’un pourcentage de la valeur des bons d’État. La période d’abonnement auprès des banques est plus longue d’un jour que celle auprès du « Grand Livre ».

7. Peut-on revendre des bons d’État avant l’échéance ?

En théorie, oui. « Les personnes qui détiennent un bon d’État via le « Grand Livre » peuvent demander à l’Agence de la dette de le vendre », explique M. Deboutte. »Ceux qui détiennent un bon d’État sur un compte-titres auprès d’une institution financière peuvent en demander la vente par l’intermédiaire de cette institution financière. « La valeur des bons d’État peut être consultée chaque jour sur le site de l’opérateur boursier Euronext Brussels.

Dans la pratique, il y a peu d’acheteurs et de vendeurs sur ce marché dit secondaire. Un porte-parole de BNP Paribas Fortis met en garde : « Les frais de vente et un éventuel prix de vente inférieur peuvent dépasser la valeur du taux d’intérêt. Vous risquez de vendre votre bon d’État à un prix inférieur à celui que vous avez payé vous-même ».

De plus, chaque achat et vente sur le marché secondaire est soumis à la taxe sur les opérations de bourse (TOB) de 0,12 %. Ce qui est étonnant, c’est qu’avec les obligations linéaires ou les OLO, cette taxe n’existe pas.

8. Qu’est-ce qu’une OLO ? En quoi sont-elles différentes des obligations d’État ?

L’Agence de la dette émet également d’autres titres de créance, tels que des OLO ou des bons du Trésor, avec lesquels elle emprunte de l’argent auprès d’investisseurs professionnels. Les particuliers peuvent acheter ces OLO d’occasion. Par l’intermédiaire de leur banque ou de leur courtier, ils peuvent trouver des OLO cotées sur Euronext Brussels. Le grand avantage par rapport aux bons d’Etat est que ces OLO font l’objet d’un commerce beaucoup plus important.

Actuellement, les anciennes OLO sont souvent cotées en dessous du prix en raison de la hausse des taux d’intérêt. Cela signifie que les obligations peuvent être achetées à un prix inférieur au montant remboursé à l’échéance. Cela peut être intéressant pour les investisseurs privés, car la différence entre le prix que vous payez aujourd’hui et ce que vous récupérez à l’échéance, ce que l’on appelle la plus-value, est exonérée d’impôt. Les OLO peuvent également être achetées en principe à partir de 100 EUR.

Les intérêts annuels ne sont pas exonérés d’impôts. Vous devez alors payer un précompte mobilier de 30 %, soit la totalité du montant.

9. Existe-t-il des bons d’État étrangers ?

« Il existe des pays qui émettent des produits de dette spécifiques pour les particuliers, mais ils n’ont pas les mêmes caractéristiques que le bon d’État belge », explique Jean Deboutte. »L’Italie, par exemple, émet le BTP Italia, le BTP Futura et le BTP Valore. Le rendement du BTP Italia est lié à un indice d’inflation et il n’est pas réservé aux particuliers. Les deux autres produits, en revanche, sont réservés aux particuliers. Le Portugal émet également des certificats d’épargne et des certificats de trésorerie exclusivement destinés aux particuliers ».

10. Quelle est l’importance des épargnants belges pour la dette souveraine ?

Les obligations d’État sont principalement détenues par des particuliers belges. Selon la Banque Nationale, à la fin de 2022, la dette publique belge se répartissait comme suit : 257,74 milliards d’euros en Belgique et 319,90 milliards d’euros à l’étranger. Avec l’abaissement de la note américaine par l’agence de notation Fitch la semaine dernière, les investisseurs institutionnels pourraient être un peu plus sur le qui-vive. Pour l’instant, la Belgique n’est pas dans le collimateur des spéculateurs, du moins si l’on en juge par le différentiel de taux d’intérêt avec d’autres pays. Deboutte : « Le différentiel de taux d’intérêt avec l’Allemagne est pratiquement inchangé en 2023, à environ 65 points de base pour les obligations à 10 ans. Par rapport à la France, l’écart de taux d’intérêt a légèrement augmenté au début de l’année, mais cette tendance s’est inversée, notamment en raison de l’annonce de la nouvelle obligation d’État à un an. Le différentiel de taux d’intérêt se situe maintenant autour de 10 à 11 points de base.