Le nouveau bon d’Etat rapportera 2,81 % : faut-il se ruer dessus ?

Les conditions du bon d’Etat “Van Peteghem” sont connues. Avec un rendement net qui tutoie les 3 %, il rapporte beaucoup plus que tous les comptes d’épargne.

Un taux de 2,81 % net : tel est le rendement particulièrement attractif que propose le nouveau bon d’Etat dont les conditions ont été dévoilées ce mardi matin par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V). Ce dernier aura donc tenu sa promesse faite au début du mois de juillet lorsqu’il avait lancé l’idée d’émettre à la rentrée un bon d’Etat d’une durée d’un an doté d’un rendement élevé tournant autour de 2,70 %. Avec comme objectif de concurrencer le livret des banques et les inciter à relever de manière substantielle leurs taux sur le segment de l’épargne. Des taux qui, en dépit de hausses annoncées en ordre dispersé, restent à un niveau jugé bien trop bas par le grand public et l’aile gauche de la Vivaldi.

Deux mois plus tard, nous y sommes. L’offre est alléchante, en effet. Outre un taux brut fixé à 3,3 % brut (de précompte), le produit bénéficie d’une fiscalité avantageuse. Le précompte mobilier est réduit de moitié. Soit 15 % au lieu des 30 % habituellement prélevés sur ce genre produit. D’où un rendement net boosté à 2,81 %, et un rendement d’autant plus intéressant que les principales banques du marché (BNPP Fortis, KBC, Belfius et ING) ont renoncé à facturer certains frais additionnels au client.

Une bonne affaire

C’est clair, la proposition de notre grand argentier a de quoi séduire les épargnants en quête de rendement pour un placement sans risque. Les observateurs prédisent d’ailleurs un beau succès à l’opération. Avec un rendement net de 2,81 %, ce nouveau bon “Van Peteghem” rapporte en effet beaucoup plus que tous les comptes d’épargne. Au total, dix livrets d’épargne affichent actuellement au moins 2 %. Le livret le plus rémunérateur du marché est le compte Fidelity de MeDirect qui offre 2,3 % d’intérêt sur l’épargne immobilisée pendant un an. Du côté des grandes banques, les rendements des meilleurs comptes classiques oscillent entre 0,90 % chez KBC (et CBC) et 1,50 % chez BNPP Fortis, ce qui est largement inférieur à ce que propose le nouveau bon d’Etat.

Pour trouver mieux, il faut aller du côté de Deutsche Bank et de son compte à terme à un an, qui affiche depuis ce mardi 22 août un taux de 4,1 % (brut de précompte, soit 2,87 % net), mais pour un dépôt minimum de 100.000 euros. De même que la banque anversoise Argenta a riposté ce mardi en début d’après-midi en proposant un taux brut de 4,01 % sur son compte à terme à un an (soit 2,81 % net), égalant ainsi le rendement du nouveau bon d’Etat.

Mode d’emploi

Rappelons toutefois qu’un bon d’état à un an n’est pas totalement comparable à un compte à terme, ni à un dépôt d’épargne réglementé. Sur celui-ci, l’épargnant peut facilement retirer tout ou partie de ses économies et à n’importe quel moment (bien sûr, en sacrifiant la prime de fidélité). Un bon d’Etat peut certes être revendu avant l’échéance, mais sur le marché secondaire et à un prix qui dépendra de l’évolution des taux d’intérêt depuis son émission, et avec en plus à la clé une petite perte si les taux ont encore grimpé entre-temps.

Côté pratique, les épargnants pourront acheter le nouveau bon via deux canaux : soit en s’adressant en direct auprès de l’Agence fédérale de la Dette, qui coordonne l’opération pour le compte de l’Etat, soit en se tournant vers leur banque. Quatorze enseignes ont été sélectionnées : ABN Amro, Degroof Petercam, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, bpost banque, Crelan, Deutsche Bank, ING, KBC, Keytrade, Leleux, Van De Put et vdk. Le montant minimum à investir est de 100 euros (et ensuite un multiple de cette tranche) mais aucun plafond n’a été fixé. La période de souscription commence ce jeudi 24 août et s’étalera sur une semaine pour se terminer le 1er septembre.