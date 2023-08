Les Belges se ruent sur le bon d’Etat : déjà près de 9 milliards d’euros déposés

Le bon d’Etat à un an rencontre un franc succès auprès des épargnants belges. Il devient le bon pour lequel les personnes ont déposé le plus d’argent, même s’il reste quelques jours pour y souscrire.

Déjà 8.802.970.100 euros inscrits, pour les bons d’État d’un an. C’est qu’indique l’Agence Fédérale de la Dette à Belga ce lundi midi. 4,2 milliards d’euros via les banques et 4,6 milliards via l’agence même.

Les épargnants belges n’ont donc pas chômé ce week-end : vendredi matin, le montant était encore de 4 milliards d’euros. La question, si le précédent record d’argent déposé allait être battu, est donc répondue. Les bons « Van Peteghem » (du nom du ministre des Finances) surpassent déjà les bons « Leterme » de 2011, qui avaient permis de lever 5,7 milliards de dollars.

Période de souscription en cours

La somme devrait encore continuer à augmenter. La période de souscription prend fin ce premier septembre. L’État n’avait d’ailleurs pas prévu de plafond.

Pour mémoire, cette obligation a une maturité d’un an et a un rendement net de 2,81%. Le gouvernement l’a présenté comme un produit pour faire de la concurrence aux comptes épargne, les taux n’augmentant pas assez rapidement selon ses goûts.