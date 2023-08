Le bon d’État à un an rencontre un vif succès: près de 4 milliards d’euros déjà investis

À peine un jour après le lancement du nouveau bon d’Etat à un an, de nombreux Belges y ont déjà souscrit. Au total, près de 4 milliards d’euros ont été récoltés, selon l’Agence de la dette.

Avec un rendement net de 2,81%, le bon d’État à un an – qui sera émis le 4 septembre – a déjà de nombreux adeptes. En moins de 48h, on atteint les 4 milliards d’euros investis. Et ce n’est certainement pas fini: toute personne intéressée a jusqu’au 1er septembre pour passer commande auprès d’une des treize banques chargées de les distribuer ou auprès de l’Agence de la dette.

Le montant des bons d’États souscrit depuis le début de la campagne via les treize banques qui le proposent s’élève à 2,1 milliards d’euros, alors que celui récolté par l’Agence elle-même via le service des Grands-Livres atteint 1,9 milliard. Jusqu’à midi vendredi, 56.532 souscriptions avaient été effectuées via ce service. Le Bon d’Etat a une durée d’un an et un taux de 2,81%.

Avec ce bon d’État, le gouvernement fédéral espère stimuler la concurrence, inciter les banques à relever leurs taux d’intérêt mais aussi envoyer un signal positif aux marchés financiers. Les souscriptions sont encore possibles auprès de l’Agence jusqu’au 31 août et auprès des banques jusqu’au 1er septembre. Le résultat final sera annoncé le 4 septembre.