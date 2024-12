Investir en 2025? Il faut s’attendre à l’inattendu

Chaque année, Robeco publie des prévisions concernant les rendements des principales classes d’actifs pour les cinq prochaines années. Le gestionnaire d’actifs néerlandais commence sa publication par une citation du célèbre économiste John Maynard Keynes. “L’attendu n’arrive jamais. C’est toujours l’inattendu.”

En 2016, nous craignions que Donald Trump ne détruise l’économie mondiale avec une guerre commerciale. Depuis, une pandémie, un porte-conteneurs bloqué dans le canal de Suez et une guerre en Ukraine ont profondément ébranlé le commerce mondial. Nous avions presque oublié la guerre commerciale de Trump. Si ce n’est qu’il nous l’a rappelée avec sa réélection.

Le pire scénario pour l’Europe est que les États-Unis ferment leur marché aux véhicules, médicaments ou produits chimiques. “Pour chaque usine automobile qui ferme en Allemagne, une usine d’armement s’ouvre”, a déclaré l’un des spécialistes que nous avons consultés. Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre.” L’usine d’armement n’a pas été choisie au hasard. L’Allemagne non plus. L’une des conclusions du rapport de Mario Draghi sur la manière de sauver l’économie européenne est que nous devons redoubler d’efforts pour faire de la défense un secteur stratégique. L’Allemagne est l’un des rares États membres à disposer d’une marge de manœuvre budgétaire pour les investissements publics, et Mario Draghi pense que l’innovation peut en découler.

Il y a 10 ans, l’économiste italienne Mariana Mazzucato a montré que les principales inventions technologiques à l’origine de l’iPod, de l’iPhone et de l’iPad avaient été financées par le ministère américain de la Défense. Apple symbolise l’ensemble du secteur technologique américain. En Europe aussi, les dépenses publiques consacrées à la défense ou aux énergies renouvelables peuvent devenir un moteur d’innovation pour les entreprises privées.