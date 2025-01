Charlotte Van Brabander (finfluencer): “L’immobilier me donne des insomnies”

Charlotte Van Brabander (35 ans) compte 59.000 followers sur Instagram et 35.000 personnes sont abonnées à sa newsletter. Elle écrit des livres sur l’argent et l’investissement, fait des podcasts sur les tabous de l’argent et donne des cours aux investisseurs.

TRENDS-TENDANCES. Quand vous êtes-vous frottée au monde de l’investissement pour la première fois ?

CHARLOTTE VAN BRABANDER. Après une rupture amoureuse et la vente de mon appartement, j’ai mis la main sur des milliers d’euros. Avec cela, j’ai voulu commencer à investir, avec un terme de quelques années, pour éventuellement acheter un autre appartement ou une maison. J’ai demandé conseil à mon père, mais il n’aimait pas parler de ses investissements avec moi et m’a conseillé d’en parler à son banquier. Ce dernier m’a orienté vers les fonds communs de placement. J’ai demandé des conseils sur les actions individuelles, mais il n’a pas pu m’aider.

Je devais d’abord décider moi-même des actions dans lesquelles j’aimerais investir, puis je pouvais les acheter par l’intermédiaire de la banque. Aussitôt dit, aussitôt fait. J’ai investi dans des fonds communs de placement et j’ai acheté des actions américaines à dividendes, comme Pfizer et AT&T, dans l’idée d’en tirer un revenu régulier. Je ne savais pas que ces dividendes seraient imposés. Disons que je n’étais pas assez préparée.

Après ces premiers investissements un peu naïfs, j’ai commencé à me documenter et à suivre des cours. Il ne suffit pas de lire les rapports financiers dans les journaux pour pouvoir investir. J’ai compilé les cours d’investissement que j’ai moi-même suivis, je les ai résumés et je les ai traduits dans un contexte flamand. Sur cette base, j’ai créé ma propre feuille de route pour les investisseurs en actions individuelles. C’est ce cours que l’on peut trouver sur mon site web slimsparen.eu (en néerlandais).

Quel principal écueil rencontrez-vous en tant qu’investisseuse ?

En cela, je suis une femme atypique. J’ose prendre des risques, mais j’en prends aussi trop. Cathie Wood, la fondatrice d’Ark Invest, est pour moi une femme très inspirante. Je l’ai suivie dans un certain nombre d’investissements. Ark Invest prend des risques très élevés, en investissant dans des entreprises tournées vers l’avenir. Ces entreprises sont sensibles à la hausse des taux d’intérêt et ont été fortement pénalisées par les hausses de taux d’intérêt des banques centrales ces dernières années. Il n’est jamais bon de suivre aveuglément qui que ce soit, même’un Warren Buffett plus conservateur. Pour les investissements dans des actions individuelles, vous devez procéder à votre propre analyse approfondie des bénéfices et de l’évaluation de l’action.

Avez-vous évolué en tant qu’investisseuse au fil des ans ?

J’avais acheté une trentaine d’actions avec l’intention de les conserver à long terme. Mais ce n’est pas ainsi que je fonctionne. Il faut être très actif. Je suis passé des actions aux ETF et je suis en train de réduire mon portefeuille d’actions. Je ne conserve qu’un nombre limité d’entreprises dont je suis vraiment convaincue qu’elles constituent un bon investissement.

Investir dans des actions individuelles prend beaucoup de temps. Pour beaucoup de gens, ce n’est pas faisable. Parfois, les gens suivent mon parcours et décident par la suite de s’en tenir aux ETF. De cette façon, ils ont souvent économisé beaucoup d’argent !

Entre-temps, avez-vous pu acheter le bien immobilier qui vous tenait à cœur ?

J’ai acheté quelque chose, mais je vais le revendre. Un locataire qui ne paie pas à temps me donne des insomnies. Avec mes actions, je n’ai jamais perdu le sommeil et j’obtiens des rendements beaucoup plus élevés.