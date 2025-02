Thomas Guenter (finfluencer): “Investir n’est pas difficile”

Selon le classement “30 under 30” du magazine économique “Forbes”, Thomas Guenter est l’une des personnes de moins de 30 ans les plus influentes de notre pays. Chaque semaine, il touche des milliers de personnes via les réseaux sociaux, avec lesquelles il partage ses connaissances financières.

Thomas Guenter (29 ans) n’est pas un adepte du terme “influenceur”. Bien qu’il soit l’un des experts financiers les plus suivis sur les réseaux sociaux et qu’il ait publié un best-seller sur l’investissement et la finance en septembre, finfluencer n’est pas sa profession principale.

“J’aide les familles qui ont des actifs investissables à partir de 25 millions d’euros. J’ai également mon propre fonds de capital-investissement et de capital-risque. Je fais également de mon mieux pour publier de temps en temps un conseil financier ou une astuce sur les médias sociaux dans de courtes vidéos. La question de savoir si cela fait de moi un finfluencer est un débat sémantique. Je veux simplement contribuer à l’éducation financière”, confie Thomas Guenter.

TRENDS-TENDANCES. Quand avez-vous commencé à vous intéresser à l’investissement et à la finance ?

THOMAS GUENTER. Je ne suis pas impliqué dans l’investissement depuis très longtemps. Lorsque j’ai commencé à travailler, j’ai découvert certaines choses par moi-même et, peu à peu, j’ai commencé à aider des amis et des membres de ma famille. En 2021, j’ai créé un blog financier pour partager mes connaissances et l’année dernière, j’ai commencé à partager mes connaissances par le biais de vidéos gratuites. Avant même de m’en rendre compte, je touchais plus d’un million de Flamands par mois.

Quelles sont les principales leçons que vous avez tirées en matière d’investissement ?

Une première leçon est que les gens ne se diversifient souvent pas assez. Beaucoup répartissent leur patrimoine entre l’immobilier et l’épargne. Ce ne sont que deux classes d’actifs. J’y ajouterais certainement les actions cotées en Bourse, car elles offrent de bons rendements à long terme et sont liquides. Le capital-investissement et le capital-risque offrent des rendements encore plus élevés, mais ils sont moins liquides et moins accessibles. Une partie peut également aller aux métaux précieux, aux cryptomonnaies et à la dette privée telle que le crowdlending. En outre, les gens sous-estiment souvent le coût de certains produits d’investissement.

Pour atteindre l’objectif souhaité, il y a des solutions coûteuses et des solutions bon marché.

Existe-t-il des idées fausses persistantes sur l’investissement ?

Absolument. L’une d’entre elles est que l’investissement est difficile et prend beaucoup de temps, alors que c’est le contraire qui est vrai. Nous vivons une époque unique, où il est très facile de télécharger une application d’investissement, d’ouvrir un compte de trading, d’y déposer de l’argent et d’acheter soi-même les meilleurs produits. Une deuxième idée fausse est qu’il y a toutes sortes d’obligations à respecter, comme la gestion des impôts, mais ce n’est pas vrai non plus.

Quelles sont vos attentes pour 2025 ?

Je pense que l’année prochaine sera encore une bonne année boursière. Il y a des incertitudes géopolitiques, mais nous y sommes habitués. Il y a beaucoup d’optimisme aux États-Unis, un pays qui constitue la partie la plus importante des ETF mondiaux.