Voici comment commencer à investir en partant de zéro

La solidité d’une maison dépend des fondations sur lesquelles elle repose. Il en va de même pour un portefeuille d’investissement. Comment le démarrer : de la première brique au toit ?

Lorsque vous vous rendez à la banque pour commencer à investir, le banquier vous pose toutes sortes de questions. Sur la base de vos réponses, la banque établira un profil d’investissement. On vous dira alors combien vous devez investir en actions et combien en obligations. Mais vous pouvez aussi vous renseigner vous-même plutôt qu’auprès de votre banque. Car il existe d’autres classes d’investissement que celles que la banque vous propose par défaut.

“Les gens devraient se poser un certain nombre de questions. En commençant par : quel risque suis-je prêt à prendre avec mon épargne ? et quel rendement est-ce que je veux obtenir ?”, explique Tim Nijsmans, qui a été gestionnaire de patrimoine dans une banque privée d’Anvers. Votre âge peut jouer un rôle dans le choix d’investir autant dans telle ou telle classe d’actifs. Si vous êtes jeune, vous pouvez vous permettre de prendre un peu plus de risques. À long terme, les investissements plus risqués ont tendance à produire des rendements plus élevés.

Pour Jan Longeval, expert financier, investir, c’est avant tout préserver le pouvoir d’achat de son patrimoine. “Un compte d’épargne rapporte moins que l’inflation. Il ne vous permettra donc pas d’atteindre vos objectifs. Les investisseurs doivent rechercher les actifs les moins risqués qui leur permettent de dépasser la ligne du zéro, en tenant compte de l’inflation, des coûts et des impôts.”

1. Classes d’investissement

“Pour les personnes qui se satisfont de faibles rendements, il existe toutes sortes de produits à revenu fixe tels que les obligations”, ajoute Tim Nijsmans. Avec ces produits, les investisseurs accordent un prêt aux gouvernements ou aux entreprises pour une certaine période. Ils récupèrent les intérêts et leur dépôt à l’échéance. Pour Jan Longeval, les obligations d’État sont largement délaissées, car elles n’offrent pas un rendement suffisant et ne protègent pas contre l’inflation. “Les obligations d’entreprises bénéficiant d’une bonne cote de crédit remplissent les conditions requises”, précise-t-il.

“Pour ceux qui recherchent des rendements plus élevés, il y a les actions, l’immobilier, les matières premières, y compris les métaux précieux, et les cryptomonnaies pour les passionnés”, poursuit Tim Nijsmans. Pour Jan Longeval, les cryptomonnaies sont une bulle géante. “Tout le monde en parle et investit dedans, sans comprendre ce que c’est. Aujourd’hui, on paie 100.000 dollars pour une ligne de code informatique. À un moment donné, les cryptomillionnaires de la première heure commencent à sortir et les pertes potentielles pour ceux qui entrent maintenant peuvent être énormes.”

Nous ne pouvons ignorer le fait que les cryptomonnaies forment tranquillement une nouvelle classe d’actifs. Environ 20 millions d’unités de la plus ancienne cryptomonnaie, le bitcoin, sont en circulation, pour une valeur totale de 2.000 milliards de dollars. La deuxième plus grande monnaie, l’éther, a une valeur de marché de “seulement” 462 milliards de dollars. Les numéros trois, quatre et cinq – à savoir theter, XRP et Solana – ont une valeur de marché comprise entre 135 et 110 milliards de dollars.

Le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, a déclaré début décembre que les gens utilisaient le bitcoin comme un actif spéculatif “comme l’or, mais virtuel et numérique”. Depuis la réélection de Donald Trump, les cryptomonnaies font l’objet d’une grande attention, mais il y a encore beaucoup plus d’argent dans d’autres classes d’actifs. Toutes les pièces et barres d’or du monde, par exemple, valent collectivement près de 18.000 milliards de dollars.

Warren Buffett, vétéran de l’investissement, a déclaré lors de l’assemblée des actionnaires de sa holding Berkshire Hathaway en 2022 qu’il préférait posséder une terre agricole plutôt que du bitcoin, car la cryptomonnaie ne produit rien alors que la terre agricole peut produire des récoltes. Berkshire Hathaway investit dans des actions d’entreprises qui fournissent des produits ou des services. Les investisseurs sont autorisés à participer aux bénéfices de ces entreprises par le biais de distributions de bénéfices ou d’augmentations de prix. Le bitcoin, ainsi que l’or, prennent de la valeur sans en créer. “Manipulation et spéculation”, estime Jan Longeval. Comme Buffett, il est convaincu que les actions offrent la meilleure garantie à long terme de vaincre l’inflation avec son portefeuille.

En répartissant vos investissements sur différentes composantes, vous réduisez le risque de votre portefeuille. Par le passé, il est arrivé que l’or s’apprécie alors que les marchés boursiers s’effondraient. Les obligations, quant à elles, n’offrent aucune protection contre l’inflation, tandis que les actions et l’immobilier se sont avérés plus résistants à l’augmentation de la longévité au cours de l’histoire.

2. Les instruments

Vous pouvez acheter tout ce qui est coté en Bourse par l’intermédiaire d’un agent de change ou d’un courtier. Il peut s’agir d’actions, d’obligations ou d’ETF. “Comme un fonds commun de placement classique, un ETF ou un tracker est un instrument permettant d’investir dans une ou plusieurs catégories d’actifs de manière diversifiée”, explique Tim Nijsmans. En tant qu’investisseur passif, Tim Nijsmans a une nette préférence pour les ETF.

Dans l’immobilier, il est possible d’investir de manière diversifiée via des sociétés immobilières réglementées (ETF) (voir article en page 50). Pour Jan Longeval, rien ne vaut l’investissement direct dans l’immobilier. “Il ne faut pas considérer les SIR comme de l’immobilier. Ce sont des actions, qui sont très sensibles aux taux d’intérêt et volatiles. Les prix de l’immobilier résidentiel, en revanche, sont très stables. Il y a une énorme pénurie d’appartements et de maisons économes en énergie. Vous pouvez louer des biens immobiliers et indexer les loyers, ce qui protège vos actifs contre l’inflation.”

Vous pouvez investir directement dans certaines catégories d’actifs, mais pas dans d’autres. Pour des raisons pratiques, vous ne pouvez pas stocker la plupart des matières premières chez vous. Il faut un camion-citerne pour stocker le pétrole, un silo pour les céréales, etc. Vous pouvez toutefois investir dans des actions de producteurs de pétrole. Les métaux précieux tels que l’or ou l’argent peuvent être conservés dans un coffre-fort à votre domicile, mais vous pouvez également investir dans l’or ou l’argent par l’intermédiaire de trackers. Si vous souhaitez investir dans les cryptomonnaies, vous pouvez également le faire par le biais d’ETF.

Vous pouvez également investir dans l’or, l’argent ou même les cryptomonnaies par l’intermédiaire de trackers.

Vous pouvez acheter des obligations immédiatement à l’émission ou, s’il y a des transactions, à n’importe quel moment de la période suivant l’émission. Mais de plus en plus d’entreprises n’émettent des obligations que pour les grands investisseurs, avec un dépôt minimum de 100.000 euros, qui ne sont pas tellement accessibles aux investisseurs novices. Une société peut faire faillite et vous pouvez alors perdre une partie de votre dépôt.

Tim Nijsmans propose une alternative à l’achat direct d’obligations d’entreprises : l’iShares Core € Corp Bond UCITS ETF. Grâce à cet ETF, vous investissez dans un panier de plusieurs milliers d’obligations d’entreprises à la fois, de sorte que vous êtes peu affecté par une seule faillite. Vous pouvez acheter la version distribution, qui verse chaque année des dividendes sur lesquels vous payez un précompte mobilier de 30%, ou la version accumulation, qui ne produit aucun revenu et réinvestit les intérêts. N’oubliez pas qu’il n’y a pas de date d’échéance à laquelle vous récupérez automatiquement votre argent, comme c’est le cas pour une obligation d’entreprise classique. Vous pouvez revendre cet ETF en Bourse à tout moment, mais il se peut toujours que les parts valent moins que ce que vous avez investi à ce moment-là.

Le seuil pour les obligations d’État est généralement beaucoup plus bas et vous pouvez facilement acheter des obligations d’État belges pour quelques centaines d’euros, ou françaises, allemandes, etc. “Vous pouvez aussi simplement acheter une obligation d’État”, ajoute Tim Nijsmans. Quatre fois par an, vous pouvez acheter ces obligations souveraines pour les petits investisseurs auprès de l’Agence fédérale de la dette. Il n’est même pas nécessaire d’ouvrir un compte-titres à la banque ou de payer des frais à un intermédiaire financier pour le faire. Il y a donc moins de raisons de passer par un ETF, mais c’est bien sûr possible. Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade, par exemple, est comparable, selon Tim Nijsmans, à un compte à terme ou à une obligation d’État à court terme.

Il existe également des raisons de choisir les fonds communs de placement. Par exemple, les gestionnaires de certains fonds peuvent décider d’investir plus ou moins dans les actions s’ils s’attendent à un boom ou à un krach. Par exemple, les fonds communs de placement les plus populaires dans notre pays sont les fonds d’épargne-retraite, qui sont obligatoirement investis dans un mélange d’actions et d’obligations. Vous pouvez parfaitement acheter vous-même des actions et des obligations, mais vous ne bénéficierez alors pas du bonus fiscal qui les accompagne. En effet, les pouvoirs publics encouragent l’épargne-pension par une réduction d’impôt de 25 ou 30%.

3. Le choix du moment

“Les investisseurs doivent, dans la mesure du possible, faire abstraction de leurs émotions, souligne Jan Longeval. Cela peut se faire, par exemple, en investissant des montants fixes à des moments fixes, indépendamment de l’humeur des marchés boursiers. Les fonds bancaires peuvent également servir à protéger les gens contre eux-mêmes. Toutes les statistiques montrent que les investisseurs qui se lancent dans l’achat d’actions individuelles sans grandes connaissances, par naïveté, se font souvent du tort à eux-mêmes. Même si les coûts sont plus élevés, les rendements d’un fonds mixte où un professionnel prend les décisions d’investissement seront bien meilleurs.

“Les investisseurs doivent, dans la mesure du possible, faire abstraction de leurs émotions. Les fonds bancaires sont une solution.” – Jan Longeval, expert financier

Certains finfluencers déconseillent à leurs jeunes adeptes d’épargner pour la retraite, estimant que les jeunes devraient investir à 100% dans des actions et qu’il y a trop de frais sur ces fonds alors qu’il existe une alternative moins chère avec les ETF. “Je suis ce raisonnement, mais l’épargne-retraite présente aussi des avantages, précise Tim Nijsmans. Pour de nombreuses personnes, il s’agit de leur tout premier investissement. La banque vous prend par la main. Souvent, ces investissements sont effectués par le biais d’un mandat mensuel, dans le cadre duquel une partie du salaire est automatiquement transférée sur le compte d’épargne-pension. Vous ne pouvez pas toucher à cet argent tant que vous n’êtes pas à la retraite. Combien de personnes ont suffisamment de discipline pour investir périodiquement et ne pas toucher à cet argent à tout moment ?”

Tim Nijsmans privilégie un investissement mensuel récurrent dans un tracker boursier mondial. “Il existe également des courtiers en ligne qui permettent d’automatiser les investissements périodiques dans des ETF à peu de frais, ou des gestionnaires d’actifs en ligne qui s’en chargent pour vous.” Il estime donc que l’allègement fiscal pour l’épargne-retraite devrait être ouvert à ces modes d’investissement, mais rien de tel n’est prévu pour l’instant.

4. L’écart

Jan Longeval affirme que l’investisseur novice peut acheter “un portefeuille parfaitement diversifié” avec un seul tracker boursier mondial. Mais un seul tracker boursier suffit-il vraiment à diversifier suffisamment un portefeuille d’investissement ? Les neuf positions les plus importantes du SPDR MSCI World UCITS ETF Acc, par exemple, sont toutes des sociétés technologiques américaines, ce qui représente 24% de chaque dépôt effectué.

“Vous pouvez également acheter le SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF Acc, qui investit dans les plus grandes actions de tous les pays du monde”, explique Tim Nijsmans. Mais même avec ce tracker, ces neuf entreprises américaines pèsent toujours plus de 18% de votre portefeuille. “Les gens oublient parfois que ces indices boursiers sont autonettoyants ou autorégulateurs. Si ces valeurs technologiques américaines sont moins demandées par les investisseurs mondiaux, l’ETF place l’argent dans d’autres valeurs.”

“Les gens oublient parfois que les trackers sont autonettoyants ou autorégulateurs.” – Tim Nijsmans, expert financier

Stefan Willems, analyste boursier indépendant et auteur de Onderweg naar financiële vrijheid. Hoe ik 500.000 euro spaarde voor mijn 30ste (non traduit), recommande dans son livre d’investir le même montant chaque mois. Le premier mois dans un tracker d’actions mondiales, le deuxième mois dans les petites capitalisations ou les petites actions via iShares Core MSCI EM IMI Ucits ETF et le troisième mois dans les marchés émergents via iShares MSCI World Small Cap Ucits ETF.

“À long terme, les petites capitalisations devraient rapporter davantage que les grandes, explique Tim Nijsmans. En outre, les entreprises des pays émergents ont toujours un potentiel de croissance supérieur à celui des entreprises des pays développés. Il y a donc de bonnes raisons de procéder de cette manière si l’horizon d’investissement est suffisamment long.”