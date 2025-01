Investir en 2025: “Le monde ressemble à un marché émergent volatil”

Il n’y a pas de plus grand échiquier que la politique mondiale et la partie qui s’y joue est de plus en plus acharnée. Pour les investisseurs, c’est un front supplémentaire à surveiller. Anna Rosenberg et Guy Stear, de l’Amundi Investment Institute, expliquent comment l’investissement est aussi géopolitique.

Selon certains, la politique et l’investissement devraient rester strictement séparés. Mais ce faisant, les investisseurs risquent de se tirer une balle dans le pied. Les tenants et les aboutissants des marchés financiers sont de plus en plus étroitement liés aux développements géopolitiques. Ceux-ci présentent non seulement des risques, mais aussi des opportunités.

“S’il faut mettre le doigt sur le moment où la géopolitique a vraiment commencé à jouer un rôle pour les marchés financiers, deux événements se détachent : la première élection de Donald Trump et le Brexit”, explique Anna Rosenberg. Elle est responsable de la géopolitique au sein de l’Amundi Investment Institute, l’organe de recherche du plus grand gestionnaire d’actifs d’Europe.

Avec Guy Stear, responsable de la stratégie pour les pays développés, elle souhaite mettre en lumière de la manière la plus précise possible les liens étroits entre la géopolitique et les marchés financiers.

TRENDS-TENDANCES. Pourquoi est-il important pour les investisseurs de ne pas se contenter d’observer les évolutions financières et opérationnelles des entreprises et des secteurs ?

ANNA ROSENBERG. Le contexte géopolitique est un élément important du contexte macroéconomique. Il détermine les décisions des principaux décideurs politiques, par exemple si et comment les banques centrales augmentent ou réduisent les taux d’intérêt. Les investisseurs veulent mieux comprendre cette dynamique. En outre, la géopolitique est une question de risque ; les investisseurs doivent également en tenir compte. Enfin, elle déclenche de nouvelles tendances.

Comment cela se passe-t-il ?

A.R. Regardez le marché haussier des valeurs technologiques. C’est en partie le résultat du bras de fer entre les États-Unis et la Chine et de la course à l’intelligence artificielle (IA), qu’ils veulent tous deux remporter. Un autre exemple est la hausse des prix des cryptomonnaies et de l’or. Celles-ci ont été en partie alimentées par les banques centrales des pays émergents qui veulent être moins dépendantes des États-Unis et du dollar et qui stockent donc davantage d’or.

L’importance de la géopolitique pour les marchés financiers a-t-elle toujours été la même ?

GUY STEAR. L’Amundi Investment Institute a développé un baromètre sur la perception du risque géopolitique. Si vous le comparez à d’autres indicateurs qui suivent les fluctuations des marchés financiers, vous constatez qu’il y a toujours un lien, mais qu’il est devenu beaucoup plus fort depuis 2016. Comme le dit Anna, le monde est devenu beaucoup plus incertain depuis cette année-là. Le risque géopolitique se traduit par un risque financier.

A.R. Au cours des dernières décennies, les investisseurs n’ont pas accordé beaucoup d’attention au risque géopolitique. Il existait, mais il comptait surtout pour les investisseurs et les entreprises des pays émergents. Mais depuis le Brexit et l’élection de Trump, les risques politiques sont soudain une préoccupation mondiale, y compris dans les économies avancées. Nous pouvons également être à peu près sûrs que les risques géopolitiques vont encore augmenter.

Quels sont les autres exemples récents qui illustrent l’importance de la politique et de la géopolitique pour les investisseurs ?

G.S. Le secteur automobile allemand, par exemple, souffre beaucoup de la politique du gouvernement chinois, qui ne cherche plus à stimuler la croissance économique du pays par de grands projets d’infrastructure, mais par l’exportation de produits chinois. C’est pourquoi la Chine mise énormément sur les exportations de voitures électriques. Cela a un impact direct sur les résultats des constructeurs automobiles allemands. De telles décisions, prises à l’autre bout du monde, ont un impact indéniable sur les titres que nous pouvons détenir dans notre portefeuille.

A.R. La diversification massive des chaînes d’approvisionnement est un autre exemple. La délocalisation de nombreuses entreprises au Mexique pour se rapprocher des États-Unis en est une illustration. Et de nombreux pays asiatiques, comme l’Indonésie, se portent actuellement très bien parce que les investissements en Chine se détournent vers ces pays. Il s’agit là de réactions à des événements géopolitiques.

ANNA ROSENBERG – “Il n’y a pas de feuille de route pour intégrer la géopolitique dans une stratégie d’investissement.” ©Magali Delporte

Comment les investisseurs peuvent-ils intégrer les évolutions géopolitiques dans leurs décisions d’investissement ?

A.R. Il n’existe pas de manuel ou de feuille de route pour cela. Les investisseurs en capital privé peuvent toutefois poser des questions très précises pour connaître l’exposition géopolitique des entreprises. L’entreprise a-t-elle une stratégie pour faire face aux risques géopolitiques ? Est-elle suffisamment agile pour s’adapter ? Quelles sont les informations qu’elle communique à ce sujet dans son rapport annuel et dans d’autres rapports ? Les investisseurs peuvent ainsi déterminer si une entreprise est victime ou bénéficiaire de certains développements géopolitiques. Il s’agit toutefois d’exercices de réflexion complexes, et l’intégration de la géopolitique dans les stratégies d’investissement est encore en cours d’évolution.

G.S. C’est pourquoi il est important de rechercher ou de suivre des personnes qui font cela depuis des années et qui peuvent faire de leur expérience un avantage en tant qu’investisseur.

A.R. De même, vérifiez toujours si les gestionnaires des fonds de placement dans lesquels vous investissez ont une expérience géopolitique, si leurs prévisions tiennent compte des développements géopolitiques et si cela fait réellement partie de leur processus d’investissement.

Dans le cas des sociétés cotées en Bourse, ces informations pertinentes sont-elles toujours faciles à trouver ?

G.S. Les entreprises divulguent beaucoup d’informations, mais elles ne font pas le lien pour vous. Par exemple, elles indiquent de manière très détaillée où elles ont des succursales et dans quels pays elles réalisent une partie de leur chiffre d’affaires. Mais en tant qu’investisseur, vous devez encore relier les points entre eux. Par exemple, pour une entreprise européenne qui réalise une grande partie de son chiffre d’affaires aux États-Unis, il est très différent de savoir si elle le fait en exportant vers les États-Unis depuis l’Europe ou en fabriquant aux États-Unis. Une situation est un peu plus risquée que l’autre, mais c’est à vous de faire le lien. Le plus important est que l’entreprise partage suffisamment d’informations et les bonnes à ce sujet.

A.R. En outre, il est toujours utile de rechercher des mots-clés tels que géopolitique, risque politique, risque pour les chaînes d’approvisionnement, etc. dans les communications des entreprises.

Quelles sont les questions géopolitiques brûlantes pour les marchés financiers ?

A.R. La réélection de Trump est la plus importante. Le plus grand point d’interrogation est l’impact des droits de douane sur les importations. Il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit de définitif à ce sujet, mais nous ne devrions pas supposer le scénario le plus extrême. Un scénario possible est que Trump demande d’abord à la Chine d’honorer les accords commerciaux antérieurs. Si la Chine refuse de le faire, il augmentera les droits de douane sur des produits d’exportation chinois spécifiques, plutôt que de les appliquer immédiatement à tous les produits chinois. En outre, il est probable qu’il lance de nouvelles enquêtes commerciales, mais il faudra des mois avant qu’elles ne se traduisent par de nouveaux droits de douane. Dans les années à venir, les droits de douane américains sur les produits chinois augmenteront, car cette administration souhaite découpler stratégiquement les États-Unis de la Chine. Mais cela se produira dans des secteurs très spécifiques, où les États-Unis sont prêts à absorber une réaction féroce de la Chine. Les marchés financiers sont encore en train de comprendre comment le puzzle va se mettre en place.

Je pensais que l’Ukraine et le Moyen-Orient étaient les principaux développements impactants pour les marchés financiers…

A.R. Les investisseurs s’intéressent également à ce qu’une éventuelle fin de la guerre en Ukraine pourrait signifier pour l’Europe. Un cessez-le-feu ou un accord sera très difficile à obtenir. Un demi-million de soldats de la paix européens seraient nécessaires pour le maintenir. De plus, Poutine a peu de raisons d’arrêter la guerre. Pour les entreprises et les investisseurs, l’Ukraine reste très incertaine. S’il y a un accord, ce sont surtout les petites entreprises agiles qui oseront y faire des affaires. Je pense aux entreprises de construction européennes qui peuvent aider à la reconstruction. La situation au Moyen-Orient est toujours en suspens. Tant qu’elle ne dégénère pas, les marchés financiers l’ignorent.

G.S. À moyen terme, il est clair que nous nous dirigeons vers un monde moins multi ou unipolaire, mais où l’enjeu principal sera l’affrontement entre la Chine et les États-Unis.Qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises et les investisseurs ?

G.S. Un monde où il y a plus de frictions commerciales est aussi un monde où les marques mondiales perdent de la valeur. Nous nous dirigeons vers un monde où les entreprises sont moins désireuses ou capables de vendre au-delà des frontières. Cette évolution sera toutefois très spécifique à un secteur ou à une région. On le voit déjà dans les valorisations des actions chinoises. Toutes les mauvaises nouvelles sont déjà présentes dans les prix. En tant qu’investisseur, vous devez également garder un œil sur les prix des actions qui reflètent excessivement les mauvaises nouvelles. Cela peut être une opportunité.

A.R. Les tensions commerciales font également des gagnants. De nombreuses entreprises s’installent sur de nouveaux sites. Cela crée de nouvelles routes commerciales et de nouvelles activités. Les entreprises chinoises essaient de toutes leurs forces de paraître moins chinoises en s’installant dans d’autres pays. Le Mexique a ainsi vu affluer de nombreux investissements. Le monde d’aujourd’hui ressemble davantage à un marché émergent volatile. Pour comprendre tout cela, il faut suivre la situation de très près et avoir des sources partout.

Dans quelle classe d’actifs la géopolitique a-t-elle eu le plus grand impact ?

A.R. Historiquement, le lien entre la géopolitique et les matières premières est le plus fort, car les matières premières sont utilisées comme instruments de pouvoir ou de négociation. Regardez le rôle du gaz russe ces dernières années. Cette dynamique risque de s’accentuer dans les années à venir. Il y a une course au contrôle de certaines matières premières, en particulier les terres rares.

GUY STEAR – “Les entreprises divulguent beaucoup d’informations, mais elles ne font pas le lien pour vous.” ©Magali Delporte

La géopolitique a-t-elle un impact significatif sur l’inflation ?

G.S. Il ne s’agit pas seulement de ce que coûte l’extraction des matières premières, mais aussi de l’impact des prix des produits de base sur le consommateur final. Les coûts de transport sont également devenus plus volatils en raison des risques politiques.

A.R. La plupart des développements géopolitiques actuels augmentent les coûts. Qu’il s’agisse des chaînes d’approvisionnement qui passent du juste-à-temps au juste-au-cas-où, ou des tarifs d’importation sous Trump et des contrôles et sanctions à l’exportation qui y sont associés. En conséquence, les entreprises ont besoin de plus d’expertise juridique, par exemple. Cela coûte également plus cher.

G.S. La plupart des indices des prix à la consommation qui mesurent l’inflation se composent grosso modo de 60% de services, 10% d’énergie, 10% de denrées alimentaires et 20% d’autres biens. Les droits d’importation et les coûts de transport peuvent affecter les 40% restants et ces augmentations de prix peuvent se répercuter sur les services dans l’économie.

Quels sont les principaux développements politiques marquants à attendre dans les années à venir ?

A.R. Je n’ai pas l’habitude de faire des prévisions à plus d’un an, mais compte tenu des tendances actuelles, je m’attends à ce que les risques géopolitiques augmentent dans les années à venir. Cela s’explique en partie par les relations entre la Chine et les États-Unis, mais aussi par le renforcement des relations entre la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l’Iran. Cela change vraiment la donne. Il s’agit de puissances nucléaires ou quasi-nucléaires qui veulent changer l’ordre mondial. Tous ces éléments combinés créent de nombreuses frictions économiques. Ces dernières années, cela n’a pas immédiatement entraîné une diminution des échanges, mais avec la nouvelle dynamique des droits de douane aux États-Unis, cela pourrait ralentir le commerce mondial cette fois-ci. Ajoutez à cela l’impact de l’IA sur la désinformation et l’impact social et politique du changement climatique. Il y a beaucoup de risques dans le système à l’heure actuelle. Nous devons apprendre à vivre avec cela.

G.S. Le monde va devenir plus petit, avec des flux commerciaux moins efficaces et moins d’opportunités pour les investisseurs de diversifier leurs portefeuilles. Mais même dans ce contexte, il y aura des gagnants. Pensez aux entreprises fortement axées sur leurs marchés nationaux, telles que les services publics, les entreprises énergétiques, les entreprises d’infrastructure, etc. Elles sont moins vulnérables.

