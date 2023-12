Placer son argent en 2024 sans risque excessif : c’est possible via les aristocrates du dividende

Viser un rendement de 5% sans prendre de risques excessifs n’est aujourd’hui plus une utopie. Panorama des solutions les plus rentables pour votre épargne en 2024 et au-delà. Conseil n°6 (sur 7): viser les aristocrates du dividende.

Ces entreprises qui parviennent à pérenniser leur dividende sont qualifiées d’aristocrates en Bourse. Aux Etats-Unis, l’indice S&P 500 Dividend Aristocrats rassemble ainsi les grandes entreprises qui ont relevé leur dividende chaque année depuis au moins 25 ans. En Europe, le S&P Europe 350 Dividend Aristocrats se contente d’une décennie.

Pour un investisseur particulier, le second enjeu est fiscal. Les coupons de sociétés étrangères sont en effet généralement doublement taxés : retenue à la source et précompte mobilier de 30% en Belgique. C’est pourquoi les valeurs locales sont à privilégier.

Le seul membre belge du S&P Europe 350 Dividend Aristocrats est UCB. Le groupe biopharmaceutique a certes relevé son coupon chaque année depuis près de 15 ans, mais son rendement plafonne à 1,7% brut (1,33 euro par action pour 2022).

Le choix est un peu plus étoffé du côté du S&P Euro High Yield Aristocrat. Basé sur un ensemble plus large d’entreprises, il rassemble les actions offrant un rendement supérieur à la moyenne et dont le coupon est au moins maintenu (et pas forcément relevé) chaque année depuis une décennie. On y retrouve l’assureur Ageas (dividende total de 3 euros brut pour 2022, soit 7,5%), l’immobilière logistique WDP (1 euro, soit 3,6%), le holding D’Ieteren (3 euros, soit 1,8%) ainsi que Solvay et Syensqo qui se sont scindés la semaine dernière. Actif dans la chimie de base, Solvay devrait se muer en action à haut rendement comme l’explique Frank Claassen, analyste chez Degroof Petercam. “Solvay a une politique de distribution de dividendes stable à croissante”, avec un versement total estimé à 2,43 euros brut pour 2023, soit un rendement de près de 10%.

KBC se montre aussi généreux en matière de dividende avec un rendement mais ses coupons sont plus volatils au gré de ses résultats (4 euros brut, soit 6,8%), pour le dernier exercice.