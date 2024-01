Assurance-vie : comment choisir entre branche 21 et branche 23 ?

La hausse des taux d’intérêt rend à nouveau les produits de la branche 21 plus attrayants. En raison de leur diversité, l’impact sur les produits de la branche 23 est plus difficile à évaluer. Comment investir judicieusement dans ces produits d’assurance-vie?

Les produits de la branche 21 et de la branche 23 combinent une formule d’épargne ou d’investissement avec un contrat d’assurance sous la forme d’une couverture décès, par exemple. La branche 21 offre une garantie de capital, un rendement garanti (maximum) et une éventuelle participation bénéficiaire annuelle pour l’assureur. Ce produit bénéficie également d’une garantie de dépôt de 100.000 euros par personne et par assureur en cas de faillite. Dans l’ensemble, les risques sont donc minimes.

Une branche 23 est liée à des fonds d’investissement cotés Bourse. Le rendement n’est donc pas garanti puisqu’il dépend de l’évolution des actifs sous-jacents. Il peut s’agir d’actions et/ou d’obligations, par exemple. En cas de fluctuations des marchés financiers, vous risquez de perdre une partie du capital investi. En revanche, le rendement potentiel est supérieur au rendement plafonné d’un produit de la branche 21. La garantie de dépôt de 100.000 euros en cas de faillite n’est toutefois pas d’application ici.

Pour les deux formules d’assurance, vous payez 2% de précompte mobilier sur chaque dépôt, sauf s’il est effectué dans le cadre de l’épargne-pension. Les revenus de la branche 21 restent exonérés de précompte mobilier si vous conservez le contrat pendant au moins huit ans et un jour. Il faut donc être sûr de ne pas avoir besoin de cet argent pendant tout ce temps. Les retraits anticipés sont pénalisés par un précompte mobilier de 30%.

Si vous investissez dans une branche 23, le précompte mobilier n’est en principe jamais dû sur les revenus, même si vous retirez de l’argent dans les huit ans. Il est néanmoins préférable de considérer ce produit comme un investissement à long terme.

L’impact des taux d’intérêt

Etant donné qu’une branche 21 investit principalement dans des produits à revenu fixe, le taux d’intérêt garanti était plutôt bas jusqu’à récemment. “Le rendement est alors déterminé uniquement par la participation bénéficiaire, mais c’est l’assureur lui-même qui en décide, explique Albane Lairesse, porte- parole d’Ethias. Les taux d’intérêt plus élevés depuis le début de l’année 2023 augmenteront les rendements minimums pour les nouveaux dépôts et contrats, bien qu’avec un certain retard. Ils soutiennent également l’amélioration des résultats des assureurs et donc l’augmentation des parts bénéficiaires.”

“Les rendements de nos produits de la branche 21 sont effectivement en hausse, confirme Aaron Persyn, gestionnaire de produits vie à la Bâloise. Toutefois, un arrêté ministériel impose un taux maximal de 2% pour les assurances-vie dont la garantie est supérieure à huit ans.”

Si la hausse des taux d’intérêt est une bonne nouvelle pour les investisseurs de la branche 21, les implications pour la branche 23 sont moins évidentes. “Après tout, cette branche 23 peut prendre différentes formes en fonction des classes d’actifs dans lesquelles elle investit, explique Albane Lairesse. La hausse des taux d’intérêt du marché inhibe la croissance économique, ce qui a un impact sur les bénéfices des entreprises et les cours des actions. Mais tout cela est encore plus complexe. Par exemple, le taux d’endettement des entreprises et la maturité restante de la dette des entreprises jouent également un rôle.”

“Les conditions macroéconomiques influencent la performance des actions et des obligations sous-jacentes d’un produit de la branche 23, convient Aaron Persyn. Mais maintenant que nous sommes dans un environnement boursier un peu plus difficile, il y a certainement un potentiel de hausse à long terme pour les fonds sous-jacents de tels produits. En investissant maintenant, vous pouvez bénéficier d’une reprise à plus long terme des marchés boursiers. Surtout si vous optez pour un plan d’épargne avec des versements échelonnés et périodiques.”

Combiner

Dans le contexte actuel des taux d’intérêt, est-il préférable d’opter pour la branche 21 ou lui préférer encore la branche 23? Selon Julien Hayen, porte-parole de l’assureur Vivium qui fait partie du groupe P&V, cette question n’a pas lieu d’être. “La combinaison des deux formules offre une valeur ajoutée importante, quel que soit votre profil, explique-t-il. Les taux d’intérêt garantis et la participation bénéficiaire de la branche 21 assurent stabilité et rendement, tandis que la partie branche 23 est entièrement composée en fonction des objectifs, des besoins et de la situation de chacun.”

Autre avantage: dans une telle combinaison, vous pouvez toujours opter ultérieurement pour la branche 21 sans que le contrat ne doive encore durer au moins huit ans pour éviter le précompte mobilier.

“On peut comparer la branche 21 à une étape de plaine ou en légère côte du Tour de France, avec un pourcentage constant de 1 à 2%”, explique Albane Lairesse. En cours de route, il y a certes une petite volatilité mais sur la ligne d’arrivée, on se retrouve plus haut qu’au point de départ. Le parcours 23, lui, varie d’une étape intermédiaire vallonnée à une étape de montagne difficile, comme celle de l’Alpe d’Huez. Les côtes et les descentes peuvent se succéder rapidement, avec des moments plus calmes entre les deux. Souvent, les descentes sont plus rapides que les côtes mais à la fin, l’étape de montagne vous emmène, si possible sans chutes, au point le plus haut.

Par “chutes”, Albane Lairesse entend entre autres les ventes effectuées dans un moment de panique, lorsque les marchés boursiers s’effondrent temporairement. “L’assurance de la branche 23 est tout simplement un investissement à long terme. Les fluctuations intermédiaires des prix sont donc inhérentes à ce produit. Il n’est pas judicieux de vendre tête baissée quand les marchés sont volatils.” L’histoire montre en effet que les perspectives de rendement s’améliorent au fur et à mesure que l’horizon de placement s’allonge.

Attention aux frais

Comme pour tous les produits financiers, il est important d’être attentif tant à la structure des frais d’une branche 21 que de celle d’une branche 23. Les frais d’entrée et de sortie peuvent avoir un impact significatif sur les rendements. «Renseignez-vous également sur les frais de gestion de la réserve, prévient Albane Lairesse. Dans une branche 21, ils sont calculés sur le rendement. Mais dans une branche 23, ils sont déduits de la valeur de l’unité, ce qui les rend moins transparents.»

“La flexibilité du contrat et les coûts qui y sont liés sont également une préoccupation majeure, soulève Julien Hayen. Chez Vivium, vous pouvez changer une fois par an gratuitement en tant que client, tant entre les fonds de la branche 23 que de la partie branche 23 vers la partie branche 21. Chez nous, les transferts de notre fonds de caisse vers d’autres fonds de la branche 23 sont toujours gratuits.”

La Bâloise souligne également que de nombreux produits de la branche 21 appliquent une correction de la valeur journalière en cas de sortie avant la fin de la période de garantie convenue. “En cas de sortie anticipée, l’assureur peut être amené à vendre des investissements importants à des conditions moins intéressantes, ajoute Julien Hayen. Il peut en résulter des pertes pour lui et pour les autres clients. C’est pour éviter ce désagrément que l’ajustement de la valeur journalière a été introduit.” Une “pénalité” qui vient s’ajouter au précompte mobilier de 30% prélevé en cas de sortie avant huit ans.