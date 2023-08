Argenta propose un compte à terme avec le même rendement net que les bons d’État

Argenta proposera à partir de mercredi un compte à terme d’un an avec un rendement net de 2,81%, autant que celui des nouveaux bons d’État annoncés par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem, indique mardi la banque anversoise. Le taux brut s’élève lui à 4,01%.

Argenta ne fait pas partie des établissements bancaires qui proposeront les bons d’État.

Le nouveau bon d’État à un an, qui sera émis le 4 septembre, aura un coupon brut de 3,30% et un rendement net de 2,81%, notamment grâce au précompte mobilier temporairement réduit. Les souscriptions pourront se faire à partir du jeudi 24 août via le site web de l’Agence Fédérale de la Dette (jusqu’au 31 août inclus) ou auprès de 13 établissements bancaires participants (jusqu’au 1er septembre). Elles seront possibles à partir de 100 euros.