Huîtres, homard et saumon… encore abordables pour les fêtes ?

Les produits de la mer font partie des incontournables sur la table des fêtes mais le rayon poisson a été l’un des plus impacté par l’inflation… A quoi s’attendre pour les fêtes ?

Huître, homard, crevette et saumon… les saveurs iodés ont une place toute particulière dans les assiettes des Belges pour les fêtes. Alors que les consommateurs se sont détournés du rayon poisson durant l’année – en raison de la forte inflation – ceux-ci semblent plus enclins à y retourner pendant les fêtes. « Les pré-commandes pour les fêtes sont stables », affirme Karima Ghozzy, porte-parole de Delhaize.

Lire aussi : Voici les tendances pour les fêtes de fin d’année

Victime de l’inflation

Le rayon poisson est sans doute l’un de ceux qui a le plus subi l’inflation. En mars, l’inflation pour le poisson atteignait près de 17%. Une hausse qui s’est traduite par moins de poissons (voire pas du tout) dans le caddy des consommateurs.

C’était un rayon qui était effectivement impacté par l’inflation et l’incertitude que celle-ci généré auprès des clients confrontés à des hausses simultanées des fournisseurs d’énergie, des carburants, de la grande distribution. Le bureau d’étude Kantar a ainsi calculé que les achats en poissonerie avait reculé de 13,7% en volume alors que la viande accusait une baisse de 7%. « C’est un rayon qui a effectivement été impacté par l’inflation et l’incertitude que celle-ci généré auprès des clients confrontés à des hausses simultanées des fournisseurs d’énergie, des carburants, de la grande distribution », confirme la porte-parole de Delhaize.

Lire aussi : Pourquoi le Champagne est si cher ?

Carburant et réchauffement climatique

Pourquoi ce rayon a-t-il été si impacté ? D’abord en raison du prix du carburant qu’utilisent les pêcheurs mais également le coût du personnel : les pêcheurs sont nombreux à travailler la nuit sur des bâteaux qui consomment énormément. Ensuite, le rechauffement climatique qui a des conséquences sur la disponibilité des espèces : certaines disparaissent carrément des zones de pêches traditionnelles en raison de la hausse de la température de la mer. Les tempêtes qui ont été nombreuses cette année (trois tempêtes en moins d’un mois ont touché les côtes Atlantique françaises) influencent également la production et la pêche. Par exemple du côté des ostréiculteurs, des pertes ont été constatées dans le bassin charentais, fournisseur de 20% des huîtres françaises, mais cela reste « limité ».

Ce qui est prévu par les distributeurs

« Depuis quelques mois, on voit que les ventes de ce rayon reprennent », assurent les distributeurs belges. Le prix du saumon, du cabillaud et des moules est stable, voire en baisse à court terme. Le prix des crevettes grises est par contre actuellement en hausse, ce qui a un impact évident sur les volumes. « Nous avons opté pour des emballages plus petits, de sorte que nos clients puisse en utiliser pour agrémenter et décorer certains plats, comme une bisque par exemple », explique Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt.

S’il est encore trop tôt pour déterminer l’impact de l’inflation sur le comportement d’achat des Belges, les distributeurs restent confiants. « Les Belges restent très traditionnels et privilégient des valeurs sûres durant les fêtes », assure Nathalie Roisin. Par exemple les ventes de scampis surgelés doublent durant la période, jusqu’à atteindre pas moins de 125 tonnes chez Colruyt. Le Homard et le saumon aussi restent des indispensables. Delhaize prévoit 35 tonnes de Homard, 600 000 paquets de saumon fumé, 650 000 paquets de crevettes rien que pour la période. Concernant les huîtres, Delhaize s’attend même à une augmentation de ses ventes de 6.3% que l’année dernière selon les précommandes.