Voici les tendances pour les fêtes de fin d’année

Les fêtes de fin d’année sont une pèriode particulièrement importante pour la grande distribution. Une grande partie du chiffre d’affaires est en jeu. Que vous soyez amateurs de fruits de mer, plutôt carnivore ou végétariens, les distributeurs ont mis les petits plats dans les grands pour remplir les assiettes et garantir des repas festifs.

Foie gras, saumon, huître… Les assortiments de fêtes de fin d’année sont prêts et n’attendent plus que les clients. Ces derniers seront-ils plus prudents en raison de l’inflation ou décideront-ils de s’octroyer un petit plaisir ? Selon les distributeurs belges interrogés, il est actuellement prématuré de déterminer si les clients ajusteront leurs comportements d’achat en cette fin d’année, étant donné que les achats alimentaires n’ont pas encore réellement débuté.

« On identifie vraiment deux groupes qui trouvent leur chemin : ceux qui veulent se faire plaisir avec des produits premium et ceux qui sont attentifs à leur budget et vont alors se tourner vers des alternatives de produits en marque propre et P’tits Lions pour une partie de leur menu et pouvoir quand même prendre quelques produits premium aussi grâce aux promotions de fin d’année », explique Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize.

Pour les distributeurs, c’est donc un véritable travail d’équilibriste afin de séduire le client et lui donner l’impression de se faire plaisir sans culpabiliser.

Trends Tendances a donc interrogé les distributeurs belges afin d’identifier les grandes tendances pour une table gourmande.

1. Les classiques

« Même si les tendances culinaires et les préférences se multiplient, les clients vont très souvent se tourner vers des valeurs sûres pour les fêtes traditionnelles, comme Noël et le Nouvel An », analyse Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt. Par exemple, la consommation totale de champagne stagne durant l’année et est multipliée par 4 ou par 5 en décembre chez Colruyt.

Au niveau des plats, les crustacés ont vraiment la cote. Carrefour avait déjà innové en 2021 avec les huîtres pré-ouvertes prêtes à consommer et les propose à nouveau. Delhaize en vend plus d’un million durant les fêtes (soit 6.3% de plus que l’année dernière selon les précommandes). Autre tendance, les ventes de scampis surgelés doublent, jusqu’à atteindre pas moins de 125 tonnes chez Colruyt. Le Homard et le saumon aussi restent des indispensables. Delhaize prévoit 35 tonnes de Homard, 600 000 paquets de saumon fumé, 650 000 paquets de crevettes rien que pour la période.

Le gibier tient une place importante en fin d’année et est mis à l’honneur dans les rayons. Sans surprise, la dinde reste l’indétrônable du plat principal : entière, farcie, filet rôti, en roulade…

En ce qui concerne les accompagnements, les Belges restent fidèles aux croquettes. Les croquettes restent incontournables lors des repas de fêtes, bien évidemment. En décembre, Colruyt vend, en moyenne, cinq fois plus de croquettes fraîches et deux fois plus de croquettes surgelées (jusqu’à 360 tonnes) que le reste de l’année. Sur plus d’un tiers des tickets de caisse figurent les gratins de pommes de terre, les purées et les pommes aux airelles.

2. L’apéro

On l’a dit, les bulles restent un incontournable pour les fêtes mais ce sont aussi les ventes de bières qui explosent en décembre. Delhaize remarque une forte demande avec 15 millions de bouteilles vendues, ce qui représente 50% de plus qu’en janvier et février.

Le sans alcool continue également à prendre de l’ampleur : les mousseux sans alcool avaient remporté un succès sans précédent l’an dernier. Colruyt s’attend au même engouement, avec 6 pour cent des ventes totales de mousseux qui seront sans alcool. 200 000 bouteilles de vins et mousseux sans alcool sont attendues chez Delhaize. “En ce qui concerne les tendances pour les fêtes, nous avons constaté une augmentation importante des boissons sans alcool, raison pour laquelle nous avons augmenté notre offre de produits sans alcool lors de notre Foire aux Vins 2023,” ajoute Carrefour.

Les petits fours restent indémodables : les amuse-bouches surgelés ou frais à glisser au four, surtout les minicroquettes, rencontrent toujours du succès et s’inscrivent dans la tendance du foodsharing. 3.Chez Delhaize, les ventes de plateaux de petits fours explosent avec 80 000 unités vendues, contre 10 000 le reste de l’année. Chez Spar, les ventes d’amuse-bouches augmentent d’année en année.

3. Confort et tranquilité d’esprit

Si les consommateurs ont envie de savourer un bon repas, ils n’ont pas forcément envie de passer toute leur soirée en cuisine. Voilà pourquoi les menus et plat préparés rencontrent de plus en plus de succès.

OKay par exemple propose quatre menus 3 services à base de viande, de poisson, de volaille ou de produits veggie, un menu enfant ainsi que deux menus de luxe à base de viande ou de poisson. Fin 2022, plus de 18 000 menus ont été réservés. La combinaison qui a remporté la médaille d’or est celle de la soupe de tomates, de la cassolette de scampis au curry et de la volaille en plat principal. Chez Colruyt, Plus d’un client sur cinq trouve son bonheur dans l’assortiment de fondues et de gourmets en décembre.

A ce titre, les plateaux fromages et raclettes et fondue rencontrent un grand succès. Pour répondre à la demande croissante, Delhaize proposera donc cette année 130 000 plateaux de viandes pour pierrade, 36 000 kg de viande pour fondue et 40 000 plateaux de fromage. Carrefour propose également des plateaux qui peuvent être personnalisés avec des garnitures telles que des fruits frais, des fruits secs, etc., selon les souhaits du client.

4. E-commerce et livraison à domicile

Les ventes en ligne augmentent toujours plus, et particulièrement pendant les fêtes où la livraison à domicile et le pick-up en magasin peuvent devenir des alternatives efficaces lors de la course aux préparatifs. Delhaize remarque une progression de 58% des commandes en ligne durant la semaine qui précède le réveillon de Noël. Colruyt recense 25.000 commandes Collect&Go le jour avant le réveillon et 12 fois plus de livraison à domicile.