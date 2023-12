Du végé pour les fêtes de fin d’année ?

Si la dinde et le foie gras restent des incontournables pour fêter Noël, les alternatives végétariennes fleurissent et gagnent en importance.

La tendance du végétarisme croît toujours autant auprès des consommateurs. Le traditionnel repas de fête ne convient donc plus obligatoirement à tous les invités. C’est pourquoi les distributeurs proposent désormais des options végétariennes ou encore flexitariennes qui viendront révolutionner les repas de fêtes.

Le faux gras

Les alternatives végan aux foie gras ne sont pas nouvelles, elles vont même jusqu’à ringardiser le véritable foie gras. Plus économique, ces alternatives séduisent également les consommateurs flexitariens ou les plus sensibles au bien être animal. Delhaize par exemple commercialise le “Voie Gras”, alternative végan du Foie Gras avec une touche festive au goût truffé.

2. L’apéro

Au vu de la tendance grandissante de ces régimes végétariens, végans ou flexitariens, la gamme apéro s’élargit. Les bouchées végétariennes et boulettes végies sont commercialisés par l’ensemble des distributeurs.

Delhaize propose désormais un assortiment de mix de petits fours veggie composé de 3 saveurs différentes. Parmi les nouvelles bombes aromatiques pour l’apéritif, Bio-Planet mise sur les crackers de l’entreprise bruxelloise Madlab, qui sont réalisés, notamment, avec des restes de production d’une brasserie biologique.

3. Le plat principal

Les alternatives à la viande sont également de plus en plus nombreuses et proposer en version fête de fin d’année, notamment les plateaux gourmets déclinés version végé. En plat principal, Colruyt propose également le rosbif et le roulé véganes qui pourront garnir à nouveau les assiettes de fin d’année des végétariens et des véganes. Delhaize propose également un “pain de viande” végan aux saveurs italiennes.

4. Fromage et dessert

À présent, près de 15 % des fromages Bio-Planet sont des substituts végétaux, comme le nouveau fromage de fin d’année Fermé au gingembre et à la pistache et les deux nouvelles saveurs de la marque Fervena : une tartinade aux noix de cajou et à la truffe et une version affinée à l’ail noir.

Nouveauté au rayon des desserts surgelés, les Nat’s Raw cakes. Les saveurs caramel-chocolat et framboise-fruit de la passion sont véganes et sans gluten. De plus, un tiramisu maison végane se prépare sans problème avec le mascarvone, un substitut végane au célèbre fromage mascarpone. Delhaize propose également une mousse au chocolat végan qui concurrence largement la version classique.

Pour les personnes au régime stricte, les enseignes proposent également des alternatives de dessert sans gluten et allégé en sucres.