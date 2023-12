Le foie gras est-il encore tendance ?

Coincé entre une consommation culpabilisante et le poids de l’inflation, le caractère exceptionnel du foie gras est renforcé.

Le foie gras est un produit indissociable de la tradition et est transgénérationnel. Pour les consommateurs, le foie gras est associé à un produit du terroir, authentique et de qualité. Ce mets d’exception est est nettement plus populaire en Wallonie qu’en Flandre. « La Wallonie représente 3/4 des ventes », explique Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt. Une différence qui s’explique sans doute par la proximité avec la France.

Entre plaisir et éthique

Le foie gras suscite un registre d’évocation ambivalent, entre plaisir et éthique en raison du processus du gavage. « Les conditions d’élevage sont ramenées à tort à une lecture binaire, entre élevage traditionnel associé au plein air et élevage industriel. L’acheteur et consommateur, quelle que soit sa génération, a le sentiment de ne pas respecter une éthique du respect animal« , analyse France AgriMer, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer en France. Les consommateurs adoptent alors deux stratégies pour gérer ce conflit interne : soient ils réduisent leur consommation à des moments prédéfinis comme Noël, soit ils sont d’autant plus attentifs à la qualité du foie gras qu’ils achètent.

Les distributeurs vont en ce sens : Colruyt par exemple a pris la décision de ne plus offrir de foie gras en marque propre, mais bien du foie fin (sans gavage donc) par considération pour le bien-être animal.

La qualité plutôt que la quantité

Alors que la tendance au « mieux manger » prenait de l’ampleur, l’inflation a freiné cette habitude de privilégier la qualité. Cependant, le foie gras semble faire exception puisque dans ce cas les consommateurs choisissent d’acheter moins mais mais restent toujours aussi exigeant

en matière de qualité.

La consommation à l’occasion des fêtes de fin d’année se maintient mais baisse sur les contextes plus ordinaires, et les prévisions d’achat et de consommation sont majoritairement situées en hiver, à l’occasion de Noël ou du réveillon de Nouvel an. « Si on regarde année après année, on constate que les ventes de foie gras diminuent. Cela reste un produit cher, or nous savons que le pouvoir d’achat est sous pression », ajoute Nathalie Roisin.

Au niveau des prix, les prix d’achat du foie gras sont légèrement inférieurs à ceux de l’année dernière. D’une part en raison d’une baisse des prix de l’alimentation et d’autre part parce que le secteur n’a pas été confronté à la grippe aviaire comme l’année dernière, ce qui optimise les disponibilités. Cependant, les prix de vente se maintiennent par rapport à l’année dernière.