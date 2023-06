Fin des cartes Maestro: voici ce qui va changer pour les 10 millions de Belges concernés

À partir du 1er juillet 2023, 10 millions de cartes de débit Maestro finiront à la poubelle. La fin d’un système qui n’a pas su s’adapter aux pratiques actuelles du commerce en ligne. Mais par quoi seront-elles remplacées? Et qu’est-ce que cela change pour le consommateur?

Après plus de 30 ans de circulation, Maestro prend une retraite bien méritée », a annoncé en mai dernier Mastercard, l’émetteur de cartes Maestro. Une décision qui impacte de nombreux consommateurs belges. Mais pour le mieux, garantit la société. « Il est temps d’adapter les cartes de débit pour qu’elles offrent la facilité d’utilisation et la sécurité que les gens ont appris à apprécier dans leur mode de vie numérique », déclare Henri Dewaerheijd, Country Manager Mastercard Benelux.

Lancée en 1991, la marque Maestro était révolutionnaire à l’époque puisque cette carte permettait de réaliser des paiements sécurisés dans différents pays européens, alors que le système Bancontact, lui, se limitait à la Belgique. Une fonction non négligeable pour une carte… de débit! C’est en effet là tout l’avantage de la Maestro: émise par la banque, la carte de débit Maestro est directement liée au compte courant. Ce n’est pas le cas des cartes de crédit, qui coûtent souvent plus cher étant donné que l’émetteur vous fait crédit. « La carte Maestro est alors devenue comme le meilleur compagnon de paiement des consommateurs, également lors de voyages », situe Henri Dewaerheijd, directeur de la filiale belgo-luxembourgeoise de Mastercard.

Une carte qui n’a pas su s’adapter à l’e-commerce

Depuis, notre manière de consommer a évolué: nous sommes peu à peu passés à l’ère numérique, avec la multiplication des commerces en ligne. Les achats en ligne sont désormais devenus la norme. L’année dernière, 8,5 millions de Belges ont procédé à des achats en ligne, pour une valeur totale de 14,7 milliards d’euros.

« Lorsque les gens font des achats, ils recherchent avant tout la facilité d’utilisation et la commodité. Ils aiment également varier les modes de paiement : si la carte de débit reste la méthode préférée, les cartes de crédit sont davantage utilisées pour payer des montants plus importants », note Greet Dekocker, directeur de BeCommerce. Et bien qu’elle ait fait ses preuves, la carte Maestro ne correspond plus au mode de vie actuel. Pensée avant tout pour les magasins physiques, elle a aujourd’hui atteint ses limites et doit être définitivement remplacée. Car si certaines cartes Maestro permettent de réaliser des achats sur Internet, toutes les boutiques en ligne ne l’acceptent pas et le paiement peut parfois être laborieux… Et pour cause, une carte maestro ne possède pas le code de sécurité nécessaire pour certains achats en ligne: le fameux code CVC, présent sur les cartes de crédit.

Lire aussi | Les cartes Maestro disparaîtront progressivement

Maestro VS Mastercard: quelles différences?

L’entreprise américaine a donc décidé de remplacer toutes les cartes Maestro encore en circulation par un nouveau type de carte: la Mastercard débit. Une transition qui débutera dès le mois de juillet pour les clients des principales banques belges et qui s’étalera sur une période de cinq ans.

1/2 2/2 1/2 2/2

La Mastercard débit se distingue de la Maestro sur plusieurs points:

Elle a un code CVC , indispensable aux achats en ligne sécurisés;

, indispensable aux achats en ligne sécurisés; Elle possède 16 chiffres quand la Maestro se compose généralement de 17 chiffres;

quand la Maestro se compose généralement de 17 chiffres; Le logo change et devient rouge et jaune;

change et devient rouge et jaune; Elle peut être utilisée à l’internationale et n’est plus limitée à l’Europe;

et n’est plus limitée à l’Europe; Elle s’adapte aux achats en ligne: les utilisateurs pourront l’enregistrer sur leur compte client et l’utiliser pour payer avec Apple Pay ou Google Pay;

les utilisateurs pourront l’enregistrer sur leur compte client et l’utiliser pour payer avec Apple Pay ou Google Pay; Les paiements seront plus sécurisés, plus robustes face aux attaques de hackers.

10 millions de Belges impactés: ce qui va changer

Comment obtenir la nouvelle carte?

Pas de panique, les titulaires de cartes Maestro n’ont aucune démarche à effectuer. Leur banque leur enverra automatiquement une nouvelle carte de débit. Si celle-ci met du temps à arriver, c’est tout à fait normal: la transition n’est pas immédiate. Les banques attendront l’expiration de la carte Maestro avant d’envoyer la nouvelle. Les consommateurs pourront continuer à utiliser l’ancienne pendant ce temps. La fonction Maestro resterait active jusqu’à la fin de 2027.

Gare aux fraudeurs! Certaines personnes malveillantes pourraient profiter de ces changements pour tenter de vous dérober de l’argent. Soyez donc très prudent et gardez toujours à l’esprit que les banques ne vous demanderont jamais vos identifiants ou votre code bancaire. En cas de doute, il est préférable de contacter directement votre banque.

Qui est concerné?

Les clients des principales banques belges, qui possèdent une carte Maestro, sont concernés. À savoir Argenta, Banque van Breda, Beobank, Belfius, BNPP Fortis, ING, KBC-CBC, Santander Consumer Finance, Nagelmackers… Pour ceux qui possèdent une Visa (concurrent de Mastercard), ces changements ne devraient pas vous impacter. C’est en effet la banque qui décide entre Visa et Mastercard.

Est-ce que cela coûte de l’argent?

Les banques ne factureront aucuns frais pour le remplacement de la carte. Quant aux frais facturés pour l’utilisation de la carte, ce seront les mêmes que ceux du système Maestro. S’il s’agit d’une carte séparée, les retraits d’argent sont considérés comme des retraits d’argent avec une carte de crédit. Dans la zone euro, cela coûte 5 euros + 1% du montant retiré. Toutefois, un retrait d’argent avec la fonction Debit Mastercard de la carte Bancontact (une seule carte) dans la zone euro coûte le même prix qu’un retrait d’argent en Belgique. Cette opération de transition devrait donc rester neutre financièrement.

Un nouveau compte courant?

La nouvelle carte portera le même numéro de compte courant. Mais elle aura une nouvelle date d’expiration et il faudra un nouveau code de sécurité, précise l’entreprise.