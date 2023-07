Les pilotes de Ryanair devraient à nouveau faire grève le week-end prochain. Voici comment savoir si votre vol est annulé.

Les pilotes de Ryanair seront en grève le 29 et 30 juillet. Les pilotes de la compagnie irlandaise réclament la restauration de leur salaire après les coupes concédées au moment de la pandémie de Covid-19. Ils pointent également des problèmes concernant leur temps de repos.

L’heure de départ

Bien que les compagnies low cost ne communiquent souvent que très tardivement sur l’annulation de certains vols en cas de grève, il existe une astuce selon Wouter Dewulf, un expert en aviation de l’université d’Anvers. Cet économiste spécialisé révèle dans HLN qu’il est possible de savoir à l’avance si la grève aura un impact sur votre vol en regardant l’heure de départ.

Au cours de la précédente grève des 15 et 16 juillet, la direction de l’aéroport de Charleroi (BSCA) avait estimé que près de quatre passagers sur dix (38%) étaient concernés par un vol annulé en pleine période de vacances. Plus de 80% des pilotes de Ryanair avaient pris part au mouvement et 120 vols avaient été annulés au cours du week-end.

Que les pilotes belges

La grève de ce week-end ne concerne que les pilotes belges de Ryanair. Soit ceux qui ont comme base Charleroi. Pour donner un ordre de grandeur, on estime que la moitié des avions qui partent de Charleroi y sont aussi basés. Le professeur précise aussi que Ryanair fait revenir avion et équipage chaque jour sur sa base (pour éviter que pilotes et équipages passent la nuit ailleurs).

Tous ces éléments font que si votre avion quitte Charleroi tôt le matin il est très probable qu’il ait un équipage belge et qu’il soit touché par la grève.

Votre vol est plus tard ? Vérifiez s’il part de Charleroi ou d’une base étrangère. Vous pouvez le découvrir en comparant votre numéro de vol à ceux qui arrivent plus tôt dans la journée. Par exemple si votre vol est pour Bordeaux, il suffit de vérifier si un vol depuis cette même ville a déjà atterri dans la matinée à Charleroi. Si son numéro de vol presque similaire au vôtre, c’est que c’est le même avion et qu’il est parti le matin depuis sa base de Bordeaux. Concrètement cela signifie que l’équipage est probablement Français et que par conséquent il ne devrait pas être touché par la grève. A noter que Ryanair à trois autres bases en France (Beauvais, dans l’Oise, mais aussi Marseille et Toulouse.

Vous pouvez retrouver les informations sur les arrivées et départs de vol à Charleroi ici.

Vous partez de Zaventem ? Pas de problème

Des vols Ryanair sont également effectués à Zaventem, mais par des avions qui ne sont pas basés en Belgique. La direction de la compagnie avait en effet décidé de fermer sa base bruxelloise à l’automne dernier en raison de tarifs jugés trop onéreux en vigueur à l’aéroport de la capitale. C’est donc principalement l’activité à l’aéroport de Charleroi qui sera touchée.