Vivre à moins de 30 minutes de Bruxelles en transport public: quelles opportunités immobilières? (carte interactive)

Quelle surface un ménage peut-il s’offrir pour maximum 350.000 euros à proximité de Bruxelles? Et dans quelles communes? Telles sont les questions que la plateforme immobilière Immoweb s’est posées. Voici sa réponse…

Devenir locataire à Bruxelles (et surtout le rester!) est loin d’être aisé, en raison notamment de la croissance toujours plus forte des loyers. Et acheter un bien immobilier au cœur de la capitale n’est pas non plus à la portée de toutes les bourses… Surtout quand on nécessite d’un certain espace pour garantir le confort de tous.

Vivre à Bruxelles pour moins de 350.000 euros, c’est possible?

En 2022, les prix des maisons ont augmenté de 9,6% pour s’établir à 285.000 euros au niveau national, selon une analyse de l’évolution du marché immobilier par la Fédération des notaires. Le marché bruxellois fait sans doute partie des pires. Dans le sud de la capitale, en particulier, les prix s’emballent et donnent le tournis: 725.000 euros pour une maison à Woluwe-Saint-Pierre, 675.000 à Ixelles, 670.000 à Uccle, 655.000 à Woluwe-Saint-Lambert…

Pour un budget de 350.000 euros à Bruxelles, il faudra se tourner vers les communes de Molenbeek et d’Anderlecht pour acquérir une maison, ou encore vers Koekelberg. Et à ce prix-là, il ne faut pas rêver trop grand, selon Immoweb, qui estime à 105m² maximum la surface disponible pour un ménage disposant de ce budget.

Il serait dès lors plus judicieux de viser plus petit – en achetant un appartement par exemple – ou de regarder les offres ailleurs… Mais attention, le prix médian d’un appartement en Région bruxelloise a franchi un nouveau cap en 2022: il faut désormais débourser un montant de 250.000 euros pour y acheter un appartement, et vous n’en trouverez que dans le nord de la capitale (Anderlecht, Ganshoren, Schaerbeek, Jette…)

Besoin d’espace? Il est préférable de s’éloigner de Bruxelles. « Ceux qui cherchent à augmenter leur pouvoir d’achat immobilier trouveront plusieurs opportunités à moins de 30 minutes de la capitale », précise la 1re plateforme immobilière en Belgique. Mais où trouver les meilleures opportunités d’achat à proximité de Bruxelles?

Où vivre à moins de 30 minutes de Bruxelles

Pour vivre non loin de la capitale, c’est surtout en Flandre, et plus particulièrement dans le Brabant flamand, qu’un ménage trouvera de belles opportunités. Et même si l’immobilier reste cher dans cette province belge, notamment de par sa situation avantageuse, les prix y sont nettement moins élevés par rapport à la capitale.

Avec un prix hybride de 2012€/m², c’est la commune flamande de Liedekerke qui est la plus intéressante (contre 3341€/m² en moyenne à Bruxelles). Les surfaces disponibles pour un budget de 350.000 euros? Une maison de 180m² ou un appartement de 149m². À titre de comparaison, un ménage perd 68m² de surface habitable pour une maison et 48m² de surface pour un appartement à Bruxelles.

Plus au sud, la commune de Hal offre également un potentiel d’achat important, tout en restant proche de la capitale. Toujours pour un budget de 350.000 euros, un ménage peut se permettre un bien immobilier d’environ 155m² (pour une maison) et de 127m² (pour un appartement).

Et en Wallonie? Les bruxellois francophones trouveront chaussure à leur pied dans la petite ville de Tubize, située non loin de Hal. Dans cette région, le prix d’une maison s’élève à 1946€/m². Cela représente une surface habitable d’environ 180m² pour 350.000 euros.

Un pouvoir d’achat doublé à 45 minutes de la capitale

En s’éloignant davantage, les offres immobilières sont d’autant plus intéressantes. Pour 15 minutes supplémentaires de trajet, vous pourrez ainsi jouir de deux fois plus de surface par rapport à la capitale. Dans le Hainaut, notamment, province la moins chère de Wallonie en terme d’immobilier, la commune de Soignies propose des biens immobiliers à la fois spacieux, proches de la capitale, et surtout bon marché. En moyenne, les prix des maisons dans cette région sont de 1656€/m². Un ménage bruxellois peut donc acheter une maison de 217m² avec 350.000 euros. Pour rappel, il s’agissait de 105m² seulement à Bruxelles.

Toujours en Wallonie, les communes de Braine-le-Comte et Rebecq pourraient intéresser les candidats acheteurs, avec des prix respectifs de 1791€/m² et 1848€/m². « Un gain non négligeable par rapport à Bruxelles », assure Immoweb, qui estime la valeur d’un bien à 3341€/m² en moyenne dans la capitale.

En Flandre, Immoweb met en avant trois communes:

Herzele , où le prix des maisons affiche 1817€/m²: un ménage moyen pourrait y acquérir une maison de 193m² pour 350.000 euros de budget.

, où le prix des maisons affiche 1817€/m²: un ménage moyen pourrait y acquérir une maison de 193m² pour 350.000 euros de budget. Haaltert , où le prix des maisons est de 1869€/m²: un ménage doté d’un budget de 350.000 euros peut y acheter une maison d’environ 185m².

, où le prix des maisons est de 1869€/m²: un ménage doté d’un budget de 350.000 euros peut y acheter une maison d’environ 185m². Erpe-Mere, où le prix des maisons est de 1878€/m²: un ménage doté d’un budget de 350.000 euros peut y acheter une maison d’environ 185m².

Ne pas oublier les frais supplémentaires

À ce prix de base au m² s’ajoutent également les éventuels frais supplémentaires liés à l’achat d’un bien immobilier, à savoir les droits d’enregistrement, les frais de notaire, le crédit… Pour information, les droits d’enregistrement s’élèvent actuellement à 3% en Flandre contre 12,5% à Bruxelles et en Wallonie. Sans compter la taxe annuelle calculée notamment en fonction de la surface habitable et de la situation du logement: le précompte immobilier.