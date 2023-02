Immobilier: des prix dont la hausse ne peut compenser l’inflation

Une activité immobilière en recul et des prix dont la hausse ne peut compenser l’inflation galopante qu’a connue notre pays l’année dernière, telles sont les conclusions de l’année 2022.

Comme chaque année, la Fédération des notaires se prête à l’exercice du grand bilan et nous livre, dans le cadre de sa semaine de l’immobilier, son analyse de l’évolution du marché immobilier des différentes provinces.

D’une manière générale, le climat est tel que l’activité immobilière est en recul dans le pays (-2%). La ralentissement des transactions est de l’ordre de 1,5% à Bruxelles, de 2% en Flandre et de 2,1% en Wallonie. Concernant cette dernière, les chiffres sont plus marqués en Brabant wallon (-4,9%) et en province de Namur (-7,1%). Seul le Luxembourg pointe dans le vert avec une hausse de 4% de son activité immobilière. En 2022, les prix des maisons ont augmenté de 9,6% pour s’établir à 285.000 euros au niveau national (490.000 à Bruxelles, 202.500 en Wallonie et 315.000 en Flandre). Du côté des appartements, la hausse est plus mesurée (+ 4,9%), le prix médian atteignant 235.000 euros pour l’ensemble du pays (250.000 à Bruxelles, 185.000 en Wallonie et 241.000 en Flandre). Tenant compte de l’inflation calculée à 10% pour 2022, les prix pointent donc à la baisse en termes réels.

Le Luxembourg, l’exception de l’année 2022

Commençons par la province dont le marché immobilier affiche une belle santé : le Luxembourg. Exception à la règle, l’extrême sud du pays a enregistré une hausse de son activité immobilière à hauteur de 4% lors de l’année écoulée. Avec la Flandre-Orientale (+ 0,2%), elle est la seule province à enregistrer une progression.

Une belle vitalité qui se traduit aussi dans les prix de vente. En 2022, le Luxembourg s’est imposé haut la main en termes de hausse de prix. Les maisons se sont enchéries de 14,8% sur un an (bien plus que la hausse wallonne et même nationale) pour atteindre un prix médian de 240.000 euros. Une hausse supérieure à l’inflation donc (exception à la règle, écrivions-nous plus haut). Belle progression également pour les appartements dont les prix ont grimpé de 8,8% (206.715 euros). Sur ce dernier segment, le Luxembourg devient le deuxième marché wallon le plus cher, après le Brabant wallon.

39 ans : l’âge moyen de l’acheteur en 2022

L’arrondissement d’Arlon reste le cher de la province, avec un prix médian de 315.000 euros pour une maison et 220.000 pour un appartement. Les maisons les plus chères ont été vendues du côté d’Attert (386.500 euros) et Messancy (374.850 euros). Ce n’est toutefois pas dans cette région que les plus fortes hausses de prix ont été enregistrées, mais bien dans les arrondissements de Bastogne (+ 20% pour les maisons, 240.000 euros) et de Marche-en-Famenne (+ 18,3%, 224.750 euros). Notons l’envolée des prix de 51,3% à Vaux-sur-Sûre (sud de l’arrondissement de Bastogne) qui fixe le prix médian d’une maison à 295.000 euros.

Concernant le marché des appartements, c’est l’arrondissement de Marche-en-Famenne qui enregistre la progression la plus significative (+ 17,8%). Les transactions les plus chères ont été enregistrées dans la ville même, le prix médian s’établissant à 250.000 euros. Les prix restent élevés notamment à Bastogne (245.000 euros) et à Aubange (225.000 euros), ville frontalière avec le Luxembourg.

Le Hainaut, le coin des bonnes affaires

En province de Hainaut, l’activité immobilière est restée stable sur un an. Le prix médian des maisons a progressé de 6,3% (juste en dessous de la moyenne wallonne qui est de + 6,6%) pour s’établir à 170.000 euros. Celui des appartements suit la même tendance, à savoir + 6,2% (+ 5,7% au niveau wallon) pour un prix médian de 163.250 euros.

C’est toujours dans le Hainaut que l’on peut acquérir les maisons les moins chères du pays. Le marché le plus onéreux est celui de l’arrondissement de Soignies, avec un prix médian de 226.500 euros pour une maison (202.500 euros au niveau wallon). Le sud de la province, à savoir l’arrondissement de Thuin, enregistre les plus fortes hausses annuelles de la province : + 7,6%.

Si l’arrondissement de Charleroi reste l’un des moins chers (150.000 euros pour une maison, 126.500 euros pour un appart), le marché réserve des surprises dans la commune des Bons Villers où les prix de vente des maisons ont bondi de 14,9% sur un an pour afficher un prix médian de 270.000 euros, mais aussi à Gerpinnes (+ 2,7% à 280.000 euros). Dans cette dernière localité, le marché des appartements est en pleine forme avec une hausse des prix de l’ordre de 35,7% pour un prix médian de 269.125 euros. Dampremy est lanterne rouge avec la somme médiane de 100.000 euros à débourser pour une maison. Le centre de Charleroi reste, pour sa part, très intéressant pour les acquéreurs : le prix de référence pour une maison affiche 128.000 euros et 105.000 euros pour un appartement.

Bruxelles et ses prix fous

Les prix donnent le tournis dans le sud de Bruxelles : 725.000 euros pour une maison à Woluwe-Saint-Pierre, 675.000 à Ixelles, 670.000 à Uccle, 655.000 à Woluwe-Saint-Lambert, 650.000 à Etterbeek… Les prix s’emballent et les portefeuilles moins garnis se tourneront vers les communes de Molenbeek et d’Anderlecht (350.000 euros) pour acquérir une maison, ou encore vers Koekelberg (326.250 euros).

on notera que les plus fortes hausses de prix ont été observées dans les communes moins onéreuses.

La Région bruxelloise peut être divisée en trois grandes zones. La zone sud-est et ses prix excentriques, la zone sud-ouest avec des prix un peu plus accessibles et la zone ouest/ nord-ouest + Evere qui enregistre les prix les plus bas de la capitale. Concernant le segment des maisons, on notera que les plus fortes hausses de prix ont été observées dans les communes moins onéreuses, avec corollaire de pousser fortement les prix vers le haut et d’initier un effet de rattrapage : + 17,8% à Forest (518.500 euros), + 15,9% à Ganshoren (430.000 euros), + 13,9% à Berchem-Sainte-Agathe (410.000 euros), + 13,1% à Saint-Gilles (569.000 euros) ou encore + 12,9% pour Molenbeek-Saint-jean (350.000 euros).

les appartements représentent 64% des transactions bruxelloises.

Le marché bruxellois des maisons est certes soutenu mais ne représente toutefois que 36% de l’ensemble des transactions de la capitale, les appartements s’accaparant la part du lion. En 2022, leurs prix ont marqué une augmentation de l’ordre de 4,2%, en dessous de la moyenne nationale (4,9%), pour atteindre un prix médian de 250.000 euros. Le marché bruxellois des appartements est un peu moins disparate que celui des maisons. La zone ouest et nord-ouest est la plus abordable (187.000 euros à Anderlecht, 215.000 à Jette). Sans surprise, le sud affiche des prix supérieurs : 360.000 euros pour Woluwe-Saint-Pierre, 329.000 à Auderghem (+ 18,3% sur an, soit la plus forte augmentation parmi les 19 communes), 325.000 à Uccle ou encore 312.000 à Ixelles. Plus au nord, les prix redescendent quelque peu (240.000 euros à Schaerbeek, 255.000 à Bruxelles-Ville).