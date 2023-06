Wallonie Entreprendre (WE), qui détient 8% de l’entreprise brabançonne, confirme être prête à regarder les offres. Dans ces temps où les valorisations des start-up tech ont totalement fondu, n’est-ce pas le pire moment?

Le spécialiste wallon de l’ERP en open source est probablement LA “start-up” francophone la plus en vue. La mieux cotée aussi. Y compris à l’étranger puisque pas mal d’investisseurs frappent régulièrement à la porte de l’entreprise pour en devenir actionnaire. Wallonie Entreprendre (WE), qui détient 8% d’Odoo, confirme dès lors être prête à regarder les offres.

En cédant ne serait-ce que 1%, WE empocherait déjà 35 à 40 millions de pure plus-value.

Pas pour vendre l’ensemble de sa participation, mais quelques pour cent. L’occasion de réaliser une plus-value, alors que via différentes opérations, WE a déjà récupéré ses plus de 10 millions d’euros initialement investis.

Mais dans ces temps où les valorisations des start-up tech ont totalement fondu, n’est-ce pas le pire moment? “On n’est pas sur une levée de fonds, précise un proche du dossier. Il s’agit d’une opération de rachat, qui plus est d’une entreprise qui génère du cash et continue sa croissance, malgré une baisse drastique du prix de son abonnement, et pour laquelle pas mal d’investisseurs se battent.”

La valeur d’Odoo, estimée à 3 milliards d’euros il y a un an, pourrait donc bien avoir encore augmenté – même s’il faudrait passer par une opération de rachat ou de levée de fonds pour confirmer cette prédiction. En cédant ne serait-ce que 1%, WE empocherait déjà 35 à 40 millions de pure plus-value, pour soutenir d’autres start-up moins avancées. Bref, jouer son rôle public.