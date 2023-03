Odoo s’unit à Partena Professional

Odoo multiplie les conquêtes, ou plutôt les partenariats: après le cabinet de conseil KPMG et l’opérateur Proximus, l’éditeur de logiciels de gestion décroche un nouveau “contrat de mariage”.



Odoo s’unit cette fois à Partena Professional, l’un des principaux prestataires de services RH en Belgique, avec une équipe de 1.600 employés, qui soutient chaque jour 140.000 indépendants et 80.000 employeurs dans leur administration sociale et la gestion de leur personnel.

“Pour nous, un tel partenariat tombait sous le sens car il participe à faciliter la vie des entrepreneurs, explique Bruno Ronsse, CEO de Partena Professional. Nous constatons souvent que certaines entreprises souffrent d’un manque d’efficience en termes d’équipement logiciel. Grâce à ce partenariat, nous leur permettons de franchir le pas vers un mode de fonctionnement intégré.”

Solution tout-en-un

Avec un chiffre d’affaires de 180 millions pour Partena Professional et 200 millions pour Odoo, les deux jeunes “mariés” entendent ainsi proposer leur expertise conjointe aux PME et aux indépendants. “La mission d’Odoo a toujours été de fournir une solution tout-en-un, ergonomique et accessible aux PME, conclut son CEO Fabien Pinckaers. Grâce à ce nouveau partenariat, nous espérons pouvoir équiper les entrepreneurs d’un outil à la pointe qui évoluera en même temps que leur activité.”