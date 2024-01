Pairi Daiza recherche 600 nouveaux collaborateurs

Le parc animalier Pairi Daiza veut élargir son effectif de 600 personnes, la moitié pour un contrat étudiant, 200 comme saisonniers et 100 pour un poste fixe.

Pour présenter la large palette de jobs, non étudiants, à pourvoir, Pairi Daiza organise deux journées de l’emploi, les 31 janvier et 1er février.

Jardinier, secouriste, réceptionniste, cuisinier, plombier… les profils recherchés à Brugelette sont variés, à l’image des contrats proposés.

Dans un premier temps, le parc hennuyer recherche 300 collaborateurs salariés dont deux tiers seraient des saisonniers, pour une longue saison puisqu’elle s’ouvrira le 10 février et ne se clôturera que 11 mois plus tard, le 5 janvier 2025.

Certains emplois sont aussi ouverts à celles et ceux qui travaillent déjà au moins à trois quarts temps ailleurs et souhaitent compléter leur horaire par des flexi-jobs. Enfin, des formations sont également disponibles pour les personnes souhaitant se réorienter et apprendre un nouveau métier de l’horeca. Elles seront organisées au parc par Horeca Formation et le Forem, et suivies d’un stage au sein de Pairi Daiza.

Ces 300 premiers emplois à pourvoir seront présentés en long et en large au cours de deux journées, le 31 janvier de 10 à 18h et le 1er février de 13 à 20h. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, les responsables RH de Pairi Daiza attendront les candidats, munis de leurs questions et CV, à l’entrée du parc.

Un événement similaire sera organisé ultérieurement pour les étudiants.