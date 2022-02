La crise entre la Russie et l'Ukraine a vécu une nouvelle escalade ces dernières heures. Moscou a décidé de reconnaître l'indépendance des républiques sécessionnistes de l'est de l'Ukraine et de déployer ses troupes dans cette région. Quel pourrait être l'impact d'une guerre aux confins de l'Europe sur le portefeuille des Belges ?

Hausse du prix du pétrole

Les tensions entre l'Ukraine et la Russie peuvent sembler lointaines pour la plupart des Belges et des citoyens européens. Pourtant, si une guerre éclate et que des sanctions de l'UE à l'encontre de Moscou sont prises, cela pourrait avoir des conséquences économiques plus ou moins importantes sur leurs finances.

Les menaces de guerre en Ukraine ont déjà des conséquences économiques. Le principal indicateur étant le pétrole. La Russie est à l'heure actuelle le deuxième exportateur de pétrole, le troisième producteur mondial de brut, derrière les États-Unis et l'Arabie saoudite. En cas de guerre, les économistes s'inquiètent, car la Russie risque de baisser sa production. Et si son approvisionnement est réduit, le pétrole deviendra encore plus rare et donc encore plus cher. La peur d'une guerre fait déjà flamber les cours. Le baril s'échange actuellement à presque 100 dollars, du jamais vu depuis huit ans. Les experts les plus pessimistes parlent d'un possible choc pétrolier.L'augmentation du prix de l'essence se fait déjà ressentir à la pompe. À court terme, le prix de l'essence pourrait drastiquement encore augmenter. Les particuliers se retrouveraient avec des prix à la pompe qui dépassent l'entendement, alors que les prix de l'énergie sont déjà très élevés. Autre point d'inquiétude: l'UE dépend à 40% des importations de gaz russe, de Gazprom. Quatre gazoducs russes traversent l'Ukraine pour approvisionner l'Europe. Les Pays-Bas et l'Allemagne sont les pays les plus dépendants des hydrocarbures russes. La montée des tensions entre la Russie et l'Union européenne pourrait ainsi peser sur les importations de gaz russe dans de nombreux pays européens. La Belgique ne présente toutefois pas un tel profil de dépendance, selon le gestionnaire de réseau Fluxys. En Belgique, le gaz russe qui arrive par pipeline via le poste d'interconnexion d'Eynatten, près de Verviers, représente en effet moins de 4% des importations, indiquait récemment Laurent Remy, porte-parole du gestionnaire de réseau Fluxys, cité par L'Echo. En comptant le GNL (le gaz naturel liquéfié), selon les statistiques commerciales du SPF Économie, la part du gaz russe représentait au total seulement 6,6% sur l'année 2020. "La très grande majorité du gaz consommé chez nous provient de Norvège, des Pays-Bas ou d'Angleterre, en plus des bateaux de gaz liquéfié qui arrivent à Zeebrugge depuis l'Algérie et le Qatar notamment", confirme Francesco Contino, professeur expert en énergie à l'UCLouvain, cité par la DH. La Belgique a donc pour l'heure un profil de dépendance au gaz russe très différent de celui de l'Union européenne dans son ensemble. En cas de rupture avec les fournisseurs russes, la Belgique dispose donc de nombreuses opportunités et sera moins impactée que ses voisins européens. Le GNL pourrait aussi devenir une bonne alternative en cas de rupture de gaz provenant de Russie.Cependant, la Belgique, comme le reste de l'Europe, ne dispose pas de stocks importants et, globalement, son marché est trop petit pour infléchir les grandes tendances tarifaires européennes, commente Le Soir.On pourrait dès lors penser qu'une coupure de l'approvisionnement russe en Europe n'aurait qu'un impact réduit sur les prix du combustible en Belgique. Mais c'est mal connaître les mécanismes de solidarité européens, analyse la DH. En clair, les pays qui dépendent fortement de la Russie en matière d'approvisionnement en gaz comme l'Allemagne (à hauteur de 60 %) ou la République tchèque (à hauteur de 100 %) devraient se reporter sur les autres exportateurs. Ce qui générerait des tensions sur les marchés et ferait inévitablement gonfler les prix selon le mécanisme de l'offre et la demande, peut-on lire dans le quotidien. Les prix devraient être des plus volatiles et ne pas baisser de sitôt dans ce contexte tendu. Et vu que le prix du gaz influe sur le prix de l'électricité, la facture d'énergie totale risque d'être tout aussi élevée, plongeant encore plus de ménages dans la précarité. Une autre conséquence qui ne sera peut-être pas immédiatement perceptible est la hausse du prix du pain et dans le même ordre des choses, celui de la farine, des pâtes, ... des produits de nécessité. La Russie et l'Ukraine sont en effet de gros producteurs de blé. L'Ukraine est d'ailleurs considérée comme "le grenier de l'Europe". Le prix du blé s'est déjà envolé de 30% en un an, rapporte le site FranceInfo.fr. Le risque d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine entraînerait une flambée des cours mondiaux du blé. Notre alimentation et nos vêtements nécessitent aussi énormément d'énergie pour être produits et stockés, commente encore l'expert louvaniste dans la DH. Idem pour les magasins qui les vendent. "Les matières fossiles ont un impact très important sur les performances économiques d'un pays, poursuit Francesco Contino. Plus elles sont chères, plus les coûts de transport et de stockage sont élevés, et plus, in fine, le produit final est cher. Il est important de signaler que le gaz naturel est aussi utilisé pour la production d'engrais. Et qu'une hausse de son prix peut donc entraîner, à moyen terme, une hausse du prix de la farine même si bien d'autres facteurs entrent en ligne de compte."