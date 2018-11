Le rendement potentiel des panneaux photovoltaïques de chaque bâtiment visible sur carte

En entrant son adresse sur www.cartesolaire.brussels, chaque Bruxellois reçoit gratuitement une estimation du potentiel solaire photovoltaïque et thermique de son toit. Après avoir inséré son adresse, l'habitant a accès à une représentation visuelle de sa toiture. Il est informé des zones de son toit qui représentent un potentiel solaire, de la quantité de panneaux photovoltaïques nécessaires pour maximiser sa production et du coût de l'installation.

Il reçoit également une estimation des gains que celle-ci peut engendrer, grâce à la vente des certificats verts pendant 10 ans et aux économies d'énergie, sans oublier les gains environnementaux. D'autres informations sont également disponibles, dont une liste des installateurs certifiés et les mensualités de remboursement en cas d'emprunt.

L'utilisateur peut télécharger un rapport de simulation et contacter un installateur, qui viendra peaufiner l'estimation. La réalisation de cette carte solaire a été attribuée à un consortium mené par l'asbl APERe, Atelier Cartographique, Champs-Libres et Météotest. A l'initiative de la ministre de l'Environnement et de l'Energie, Céline Fremault (cdH), la Région a investi quelque 190.000 euros dans ce projet.

En 2030, la Région souhaite produire annuellement 184,68 GWh de son énergie à l'aide de panneaux photovoltaïques. En 2016, sa production annuelle s'élevait à 42,67 GWh. D'après un sondage commandité par Bruxelles Environnement en 2017, 40% des Bruxellois ont envisagé de placer des panneaux photovoltaïques mais ne l'ont pas fait car ils estiment, pour la plupart, l'installation trop coûteuse, sans toutefois connaître le prix d'une installation. Dans ce contexte, la Carte solaire a pour but d'offrir à chaque Bruxellois une estimation personnalisée du coût et des gains générés par une installation sur leur toiture.

A Bruxelles, le photovoltaïque est la technologie qui représente le plus haut potentiel de production d'énergie verte. "Le potentiel solaire est immense. Grâce aux mesures de soutien et en particulier aux certificats verts, le retour sur investissement des installations photovoltaïques à Bruxelles est garanti à 7 ans en moyenne. C'est le plus haut niveau de soutien de Belgique et des pays voisins", a commenté Céline Fremault, invitant les ménages, écoles, entreprises, collectivités, propriétaires, locataires et coopératives à consulter la "Carte solaire".