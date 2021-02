Les constructeurs automobiles ont vendu le mois dernier en Europe 7,2% de véhicules de société en moins par rapport à janvier 2020. Les entreprises sont réticentes à de fortes de dépenses pour leur parc automobile en ces temps de crises.

Au total, 141.462 voitures de société ont été vendues en janvier, selon l'association européenne des constructeurs automobiles ACEA.

Le nombre de bus et autocars écoulés a baissé de près d'un quart sur base annuelle avec un plongeon de 60% en Espagne.

Les ventes de poids-lourds de plus de 16 tonnes ont limité la casse avec un recul de 3,3%. En Europe centrale et en Italie, l'ACEA a par contre constaté une hausse sur ce segment.

Le mois dernier toujours, 116.177 camionnettes et autres utilitaires légers ont été vendus en Europe, soit 7,1% de moins sur base annuelle.

Tout comme de nombreux secteurs, l'industrie automobile a été lourdement frappée par les conséquences de la pandémie de coronavirus.

