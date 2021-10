Les plaintes s'accumulent pour le fournisseur d'énergie liégeois Mega. L'Inspection économique a ouvert, pour la deuxième fois en une année, une enquête le concernant, selon des informations de VTM Nieuws.

Les plaintes de clients mécontents du fournisseur d'énergie liégeois Mega se multiplient ces derniers temps. Ils s'étonnent de devoir payer, du jour au lendemain, un acompte beaucoup plus élevé - parfois le double du prix demandé - même s'ils ont un contrat fixe. Contrat fixe qui se transforme sans prévenir en contrat variable, alors que les prix de l'énergie s'envolent.

Une seconde enquête sur l'entreprise vient d'être ouverte par l'Inspection économique, selon des informations de VTM Nieuws confirmée par l'agence Belga.

Début octobre, Test Achat avait déposé plainte contre Mega auprès de l'Inspection économique. L'organisation des consommateurs reprochait au fournisseur d'énergie d'imposer à ses clients une hausse des acomptes, même à ceux qui avaient un contrat fixe. Test achat avait reçu 600 plaintes en un mois. Le Médiateur a reçu 400 plaintes similaires.

"Le 7 octobre, la secrétaire d'État à la protection des consommateurs Eva De Bleeker (Open VLD) et moi-même avons demandé une enquête de l'Inspection économique sur les pratiques de Mega. L'enquête est en cours", a déclaré la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen).

C'est la deuxième fois en un an que l'Inspection économique ouvre une enquête sur Mega. En avril dernier, le fournisseur d'énergie s'est vu infliger une amende de plus de 100.000 euros pour pratiques commerciales trompeuses. Certains clients qui avaient signé un contrat bon marché avaient vu ledit contrat être transféré tacitement, l'année suivante, vers un autre beaucoup plus onéreux.

Double du prix

VTM Nieuws donne le témoignage d'une cliente, qui a souscrit l'année dernière un tarif fixe de cinq ans auprès de Mega. Il s'agissait d'un contrat avantageux, surtout si l'on tient compte du fait que les prix de l'énergie ont maintenant fortement augmenté. Mais la dernière facture l'a fortement étonnée : Mega lui avait soudainement accordé un tarif social avec des prix variables. Sans qu'elle le sache. "Apparemment, ils ont été autorisés à rompre le contrat de cinq ans pour me donner un tarif social. Ensuite, ils étaient aussi autorisés à me donner un taux variable", explique-t-elle à VTM NEWS. "Pour la compagnie d'énergie, c'est une bonne chose : elle s'est débarrassée des contrats qui étaient intéressants pour le client, et maintenant elle peut à nouveau demander le prix plein."

Sa facture anticipée a également presque doublé, car Mega s'attend apparemment à ce qu'elle consomme deux fois plus. "J'ai reçu la facture par courrier vendredi et j'ai vu qu'elle était de 490 euros. Cela a été un choc, car le mois dernier, je n'ai payé que 250 euros." Elle souligne également que Mega n'a pas essayé de la contacter de quelque manière que ce soit dans toute cette histoire.

"Ce n'est malheureusement pas possible de les retirer du marché", répond la ministre à VTM NEWS. "Je peux vous assurer, cependant, que nous les surveillons de près. C'est la deuxième fois que nous lançons une enquête contre Mega. Nous engageons maintenant une action en justice supplémentaire, car nous sommes bien entendu du côté du consommateur qui ne doit pas se sentir floué par son fournisseur d'énergie."

Mega pas au courant ?

Mega n'a pas souhaité répondre aux questions des médias au sujet de cette seconde enquête. La société dit ne pas être au courant d'une nouvelle enquête, rapporte HLN. Elle affirme en outre que les clients ne sont pas obligés d'accepter des acomptes plus élevés et qu'elle respecte toujours l'accord du consommateur lors du renouvellement des contrats d'énergie, mais que depuis le mois dernier, elle ne propose que des contrats variables, car les prix sont très élevés.

Michael Corhay, l'administrateur délégué de Mega, nous expliquait dans une récente interview que le but déclaré de Mega dans l'augmentation des acomptes des contrats fixes, réalisée certes de manière peu diplomate, est de protéger ses clients pour ne pas qu'ils aient une facture de régularisation salée à la fin de l'hiver. Aux consommateurs qui s'étonnent d'être passés d'un contrat fixe à un contrat variable sans en avoir véritablement eu le choix, l'administrateur délégué de Mega argumente que proposer un contrat fixe n'est pas responsable pour ses clients, les prix actuels du marché étant très élevés. Un discours pourtant à contre-courant de celui de la Creg, le régulateur du marché de l'énergie, et de Test-Achats qui conseillent de bloquer un taux fixe tant que les prix ne sont pas encore trop élevés.

