L'association de défense des consommateurs Test Achats a déposé plainte contre le fournisseur d'énergie Mega auprès de l'Inspection économique, indique-t-elle jeudi dans un communiqué.

"Test Achats est assaillie de plaintes et de questions au sujet du fournisseur d'énergie Méga. Rien que pour le mois de septembre, l'organisation en a enregistré plus de 350. Les plaintes les plus fréquentes concernent l'imposition de montants d'acompte plus élevés, même pour des contrats fixes en cours, et le passage d'un contrat fixe à un contrat variable", explique l'organisation.

"Nous jugeons que la pratique de Méga visant à imposer une hausse des acomptes sans l'accord de ses clients est une pratique commerciale déloyale, et nous avons dès lors décidé de déposer plainte auprès de l'Inspection économique", a déclaré Julie Frère, porte-parole de Test Achats.

"Quant au passage d'un contrat fixe à un contrat variable, cette question est devenue centrale étant donné que Méga a cessé de proposer des contrats fixes sur le marché. Test Achats fait remarquer que suite à son interpellation du fournisseur, celui-ci s'est engagé à informer clairement et par une communication séparée de la facture, ses clients dont le contrat fixe arrive à échéance en octobre, novembre et décembre, quant au fait que leur prochain contrat sera proposé à un tarif variable", explique TA. L'organisation de consommateurs salue cette démarche, mais regrette qu'elle n'ait pas été mise en place plus tôt. "De nombreux consommateurs, dont le contrat fixe arrivait à échéance à un moment où Méga proposait encore des contrats fixes sur le marché ont été transférés vers un contrat variable sans leur accord explicite. Or cette pratique est interdite par l'Accord consommateur, signé par Méga", explique encore TA.

