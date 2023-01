Selon une récente enquête menée par AG, la volonté des Belges de passer à une conduite plus 'verte' est bien présente. Seulement la route vers le tout électrique est encore parsemée de nids-de-poule.

La volonté d'une conduite plus verte est là

La conduite de véhicule hybride et électrique progresse d'année en année, affirme cette récente enquête menée à la demande de l'assureur AG. Ainsi 10% des foyers en Belgique dispose aujourd'hui d'un véhicule hybride ou électrique, et 53% des Belges interrogés affirment que leur prochain véhicule pourrait bien être justement une voiture hybride ou électrique. Ils sont même 64 % en région bruxelloise à envisager de se tourner vers ces deux types de motorisation pour leur prochain véhicule.

AG avait réalisé, en 2019, une enquête similaire et la comparaison des chiffres souligne l'importante progression vers une conduite plus écologique. Il y a quatre ans, "seuls 3 % des ménages possédaient une voiture hybride ou électrique et 1 ménage sur 3 avait l'intention d'en acquérir une dans les 3 années".

Sur le plan des carburants, les énergies fossiles sont en recul, la faute sans doute à la hausse des prix de ce type de carburant et aux nombreuses affaires (Dieselgate,...), car la proportion des véhicules roulant au diesel est passée de 46 % en 2019 à 38% aujourd'hui. Le pourcentage de voitures roulant à l'essence est resté relativement stable par rapport à 2019 : 50 % contre 51 % il y a quatre ans.

Même écho du côté de l'organisation sectorielle Febiac, qui annonce qu'en 2022, une voiture neuve sur trois était électrifiée. Dans le détail, précise la Febiac, cela représente 124.372 nouvelles voitures électrifiées, soit 37.619 BEV (100% électriques), 59.281 PHEV (hybrides rechargeables avec une prise) et 27.242 HEV (hybrides auto rechargeables).

"Il est notable que le marché se segmente de plus en plus entre les différents types de propriétaires. Ainsi, 87,1% des voitures BEV immatriculées en 2022 l'ont été par des sociétés ou des indépendants, les particuliers représentent 12,9% des nouveaux propriétaires d'une voiture électrique. Même constatation pour les voitures PHEV immatriculées en 2022: 91,4% des nouvelles immatriculations sont à créditer auprès de sociétés ou d'indépendants, contre 8,6% auprès des particuliers", constate la Febiac.

En revanche, dans le segment de la technologie HEV, les particuliers représentent 54,6% des nouveaux propriétaires en 2022.

Pas d'unanimité

Cependant, une récente enquête commandée par BNP Paribas Fortis démontrait plutôt le contraire. Quelque 47 % des personnes alors interrogées envisagent de passer à une voiture électrique ou hybride avant la fin de la décennie. Un an avant ce chiffre s'élevait encore à 52%... Tandis que 35 % des Belges déclaraient qu'ils ne passeront jamais à une voiture électrique, contre 29 % en 2021.

"La résistance à la voiture électrique augmente, et c'est inquiétant", déclarait alors Leen Teunen, responsable Marketing & Change Retail & Private banking chez BNP Paribas Fortis "La résistance est plus élevée chez les personnes de plus de 55 ans et à Bruxelles ainsi qu'en Wallonie. Sous la pression des employeurs, ce n'est qu'avec les voitures de société que nous constatons une nette amélioration. Les mesures fiscales y ont fait leur travail. Néanmoins, nous constatons que des doutes persistent parmi les PME et les indépendants. Un indépendant sur trois n'a pas encore décidé quand il fera la transition vers un véhicule électrique, et un sur cinq dit ne pas vouloir la faire."

A l'automne 2022, un sondage de l'association Mobia, une initiative commune des fédérations Febiac (importateurs d'autos), Traxio (distribution et services aux autos/camions) et Renta (leasing), montrait que les intentions d'achat envers les véhicules électriques fondaient. Alors qu'en 2021, 51% des personnes interrogées étaient prêtes à acquérir ce type de véhicule, ce chiffre a reculé à 40% cette année, soulignait Mobia. Comme si l'intérêt pour la voiture électrique était inversement proportionnel à son développement sur le territoire national.

Là où le bât blesse... le portefeuille

Le chemin est encore long vers le tout électrique... En effet, les obstacles à l'acquisition d'un véhicule électrique ou hybride restent importants pour nombre de Belges, souligne AG.

Ainsi, 36% des personnes interrogées n'ont pas l'intention de passer à l'hybride ou à l'électrique pour leur prochain véhicule. Pourquoi ? L'argent est le nerf de la guerre dit-on, et le budget d'achat à consacrer à ce genre de voiture continue de freiner les acheteurs potentiels. Les voitures électriques étant actuellement toujours beaucoup plus chères que leurs cousines thermiques.

Mais si le prix de ce type de véhicule reste un frein indiscutable pour sauter le pas, la hausse actuelle des prix de l'énergie tétanise également bon nombre d'acheteurs (22%). Suivi du manque de conviction face à l'impact réel d'un tel choix sur l'environnement (19 %), du manque d'information et de vision sur l'avenir de la mobilité électrique (14 %) et de la difficulté à installer une borne de recharge chez soi (13 %).

Ainsi, à la question qu'est-ce qui pourrait les décider à signer un bon de commande pour une voiture électrique ou hybride, très logiquement, 50% des répondants invoquent la diminution du prix d'achat, 19 % souhaitent une éventuelle prime de l'État et 14 % voudraient une plus grande autonomie pour ce type de voiture.

"Notre enquête nous permet de tirer des conclusions assez claires : le Belge n'est prêt à sauter le pas vers la conduite électrique que s'il y voit un stimulant financier, résume Edwin Klaps, Managing Director Non-Life & Broker Channel chez AG. Ce qui n'est pas encore évident pour la plupart des gens aujourd'hui. Chez AG, nous sommes convaincus que toute entreprise, quel que soit le secteur dans lequel elle exerce, doit jouer son rôle sociétal en activant les leviers qui sont à sa disposition. AG peut et veut avoir un impact réel : nous prenons donc nos responsabilités en donnant aux personnes qui veulent acheter un véhicule électrique/hybride une belle réduction sur leur prime d'assurance. "

