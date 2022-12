Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que les Belges passent facilement à la voiture électrique. L'opposition aux véhicules électriques est particulièrement forte chez les personnes de plus de 55 ans et du côté francophone, selon une enquête commandée par BNP Paribas Fortis auprès de 2 000 Belges.

Entre la mobilité durable et les Belges, cela reste une histoire compliquée. Huit familles sur dix s'accrochent à leur voiture (à moteur thermique) comme moyen de transport, même si la distance jusqu'à leur lieu de travail ne dépasse souvent pas 20 kilomètres. Seul un Belge sur dix a déjà opté pour une voiture électrique ou hybride à faibles émissions de CO2.

L'enquête commandée par BNP Paribas Fortis montre que 47 % des personnes interrogées envisagent de passer à une voiture électrique ou hybride avant la fin de la décennie. Il y a un an, ce chiffre était encore de 52 %. Pas moins de 35 % des Belges déclarent qu'ils ne passeront jamais à une voiture électrique. C'est beaucoup plus que les 29 % qui ont fait la même délcaration en 2021.

"La résistance à la voiture électrique augmente, et c'est inquiétant", estime Leen Teunen, responsable Marketing & Change Retail & Private banking chez BNP Paribas Fortis "La résistance est plus élevée chez les personnes de plus de 55 ans et à Bruxelles ainsi qu'en Wallonie. Sous la pression des employeurs, ce n'est qu'avec les voitures de société que nous constatons une nette amélioration. Les mesures fiscales y ont fait leur travail. Néanmoins, nous constatons que des doutes persistent parmi les PME et les indépendants. Un indépendant sur trois n'a pas encore décidé quand il fera la transition vers un véhicule électrique, et un sur cinq dit ne pas vouloir la faire."

Prix d'achat trop élevé

Chez les particuliers, le prix d'achat relativement élevé de ce type de véhicules constitue le principal obstacle. Néanmoins l'autonomie, le temps de recharge et le manque de stations de recharge inquiètent également de nombreux Belges. A noter que six Belges sur dix, qui possèdent une voiture électrique, en sont satisfaits. "Les gens sont prêts à changer d'avis, mais seulement si cela n'a pas d'impact sur leur vie", conclut M. Teunen.

BNP Paribas Fortis souhaite aider ses clients à accélérer la transition vers une mobilité durable. La banque y parvient notamment en accordant des conditions de crédit plus avantageuses lors de l'achat d'un véhicule écologique. Cela implique des réductions de taux d'intérêt de 0,25% et plus. Dans le cadre d'un leasing, en fonction de l'utilisation et du comportement du conducteur, des montants de remboursement mensuel moins élevés pourront être facturés. Mais les conseils et les informations sur les subventions publiques font également partie du service.

"Nous offrons à nos clients un package complet pour aller vers une mobilité plus écologique", déclare Laurent Loncke, qui dirigera tout le pôle retail de BNP Paribas Fortis, à partir du 1er janvier. "À cette fin, nous avons construit tout un écosystème mobilité avec des partenaires internes et externes. Notre filiale Arval promeut la location de voitures électriques, Alpha Credit offre des solutions de financement, Touring fournit une assistance et une couverture de dépannage, Optimile assure le raccordement aux bornes de recharge et AG fournit une couverture d'assurance adéquate."

Réduction sur la prime d'assurance

"Si nous voulons aider les Belges à surmonter leur peur de l'électrification, nous devons offrir des incitants", réalise également Edwin Klaps, directeur non-vie chez AG Insurance. "C'est pourquoi, d'une part, nous accordons des réductions de 10 % sur les primes d'assurance pour les voitures électriques. D'autre part, nous nous assurons que l'ensemble du processus, de la borne de recharge au véhicule en passant par l'assistance, est entièrement couvert."

