La majorité des travailleurs - souvent des commerciaux avec un statut d'employé - disposant d'une voiture de société gagnent moins de 4.000 euros bruts par mois révèle une enquête de SD Worx.

Une voiture de société n'est pas nécessairement l'apanage des plus gros salaires, révèle une enquête de SD Worx. Le gestionnaire de ressources humaines a analysé la situation de 150.000 salariés du secteur privé bénéficiant de ce type de rémunération.

Les chiffres avancés dans l'étude montrent que 9% des salariés disposant d'un véhicule de société gagnent moins de 2.000 euros brut par mois, 20% entre 2.000 et 3.000 euros bruts. Les plus nombreux étant les salariés qui gagnent entre 3.000 et 4.000 euros bruts par mois, qui représentent 23% du total. Et 70% gagnent moins de 5.000 euros bruts.

"Ce sont souvent des profils commerciaux avec un statut d'employé. Une voiture de société n'est donc pas un privilège réservé aux gros salaires. Une personne sur trois gagne moins que le salaire brut médian en 2022 (3.000 euros). La majorité des salariés disposant d'une voiture de société (soit 52,33%) gagnent moins de 4.000 euros bruts. Les trois quarts gagnent moins de 5.000 euros bruts", résume Laura Bertrand du prestataire de ressources humaines.

Source : SD Worx 2023 (véhicules de société mis en service entre 2018 et 2022)

Presque tous les représentants commerciaux (93%) disposent d'une voiture de fonction pour rendre visite à leurs clients. Les cinq secteurs comptant le plus de voitures de société sont : le commerce de gros et l'intermédiation commerciale, le développement de logiciels et le conseil en TIC, les services de gestion des entreprises, les architectes et ingénieurs et le secteur de la construction.

Moins de voitures de société en Flandre occidentale

Bien que les trois quarts des voitures de société proviennent des employeurs flamands, la possibilité de disposer d'une nouvelle voiture de société en Flandre est seulement d'environ une sur cinq (21,51%). A Bruxelles, un travailleur sur quatre y dispose d'une voiture de société (24,77%). La probabilité de bénéficier d'une voiture de société est la plus élevée dans la région du Brabant wallon (28,47%). Au Luxembourg, elle est d'environ un employé sur 14 (6,85%).

L'analyse de SD Worx sur les nouvelles voitures de société au cours des cinq dernières années nous apprend également que les PME belges (jusqu'à 250 travailleurs) investissent plus rapidement dans le verdissement de leur flotte.

Un "verdissement" rapide du parc automobile dans les PME

C'est parmi les plus petites PME que sont ainsi constatées les émissions moyennes de CO2 les plus faibles. En 2022, une nouvelle voiture de société sur huit était 100% électrique. Le groupe le plus important (54 %) de voitures de société nouvellement immatriculées sont des voitures à essence (hybrides), dont les émissions de CO2 sont nettement inférieures.

Laura Bertrand, conseillère PME chez SD Worx commente : "C'est auprès des plus petites PME que nous constatons les plus faibles émissions moyennes de CO2. Elles possèdent relativement plus de voitures 100% électriques (16%) et de voitures (hybrides) à essence (61%). Les employeurs optent rapidement pour des voitures plus respectueuses de l'environnement. Cela s'accompagne généralement d'un prix plus élevé. En prévision de la réduction de la déductibilité - qui ne s'applique réellement qu'aux voitures achetées à partir du 01/07/2023 - les employeurs optent déjà pour des voitures plus "vertes" ou des budgets de mobilité."

Le déclin des voitures à essence et diesel se poursuit

"Près de 80 % des voitures de société ont moins de 5 ans. Cela aussi, c'est du verdissement. Le déclin des voitures de société à essence et diesel se poursuit. Depuis 2021, il y a plus de nouvelles voitures (hybrides) à essence que de voitures (hybrides) diesel. En cinq ans, les émissions de CO2 des nouvelles voitures de société fonctionnant à l'essence ont diminué de 27 % (de 115 en 2018 à 84 en 2022)."

En 2022, une voiture de société sur huit était 100% électrique (12,5%). Parmi les plus petites PME (< 20 travailleurs), le chiffre atteint 15,75%. Elles comptent également relativement moins de voitures diesel (24%). La valeur moyenne du CO2 des voitures diesel est passée de 110 à 114 en 2022, après avoir baissé en 2019, toujours selon les calculs de SD Worx.

Autre constat de l'étude SD Worx: les employeurs paient un prix plus élevé pour ce verdissement. La valeur catalogue moyenne des voitures de société à essence (hybrides) a augmenté de 40 % en cinq ans (pour atteindre 43 000 euros en 2022). Plus un modèle est écologique, plus il est cher à l'achat. Le prix catalogue moyen d'une voiture de société 100% électrique a augmenté de 10 % pour atteindre 60 850 euros.

