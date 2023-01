CallMePower a comparé les coûts engendrés par une voiture électrique, un véhicule essence et diesel, à l'usage. Verdict.

Les prix de l'énergie ont atteint des sommets en 2022. Selon Statbel, l'inflation de l'énergie a atteint 32,88 % en décembre 2022. Les prix de l'essence et du diesel ont respectivement augmenté de 19,4 et 26,5 % en 2022 par rapport à 2021, notamment en raison de la hausse significative du prix du pétrole au début de l'année et durant l'été.

Selon une étude de CallMePower, le prix moyen de l'électricité par kilomètre en Belgique en 2022 était de 0,09 €. Il était de 0,12 € pour l'essence et de 0,10 € pour le diesel. Par conséquent, une voiture roulant à l'essence coûte à l'usage en moyenne 1.913,52 euros par an, tandis qu'une voiture diesel coûte en moyenne 1.581,33 euros.

Une voiture électrique revient, pour sa part, environ à 1.433,34 € par an. L'usage de l'énergie électrique représente donc une économie annuelle de 25 % par rapport à l'essence, et de 9 % par rapport au diesel, et cela malgré les prix de l'énergie élevés.

Coût d'achat et valeur résiduelle plus élevés

Avant d'acheter une nouvelle voiture, il est important de prendre en compte le prix d'achat de la voiture, mais également de considérer son coût à l'utilisation, notamment au travers du prix de l'énergie utilisée.

En général, le prix d'achat des voitures électriques est supérieur de plusieurs milliers d'euros à celui des modèles équivalents fonctionnant au diesel ou à l'essence. Aussi, les modèles dotés d'un moteur électrique ou hybride ont tendance à être plus luxueux et haut de gamme, ce qui entraîne un prix de départ automatiquement plus élevé.

En revanche, selon une étude du centre allemand de recherche automobile (CAR), les voitures électriques ont une valeur résiduelle plus stable. Les voitures à moteur diesel ou essence ne conservent en moyenne que 69 % de leur valeur à l'état neuf après deux ans, alors que les voitures électriques en conservent en moyenne 79 %. Cela s'explique principalement par l'incertitude du marché et par le manque d'informations concernant le recyclage des moteurs à combustion dans le futur.

Comment choisir son contrat d'énergie quand on a une voiture électrique ?

La disponibilité et le coût des bornes de recharge publiques demeure un contre-argument à l'utilisation de la voiture électrique pour de nombreux Belges. Pour les ménages qui choisissent de recharger leur voiture électrique uniquement chez eux, la consommation d'électricité habituelle augmente d'environ 2.500 kWh, en fonction du nombre de kilomètres parcourus.

"Il est dès lors essentiel pour les propriétaires d'un véhicule électrique ou hybride de comparer les contrats d'énergie afin de choisir une offre adaptée à leur consommation, notamment avec des prix plus bas en heures creuses. Ils devront porter une attention particulière au prix du kWh, aux services additionnels proposés, à la qualité du service client en cas de problème ainsi qu'à l'origine de l'électricité (fossile ou renouvelable). Le changement de fournisseur peut se faire à tout moment, à condition de respecter un préavis d'un mois", déclare CallMePower.

