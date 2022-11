Décriée, la voiture de société continue à intéresser les jeunes recrues des entreprises. Près de 7 jeunes employés ou candidats à l'emploi sur 10 souhaitent en bénéficier, 2 restent neutres, 1 sur 10 n'en veut pas du tout.

Tel est le résultat d'une étude par sondage, Company Car Report 2022 , publiée par Mobia, une structure qui réunit Febiac, Traxio et Renta. Elle interroge plus de 200 fleet&mobility managers.

La demande reste forte, mais le kilométrage parcouru recule de -25,3% par rapport à 2019.Budget mobilité en hausseNéanmoins, les entreprises s'organisent pour encourager d'autres formes de mobilité que l'auto : "30% des entreprises proposent déjà aujourd'hui un budget mobilité sous une forme ou une autre " indique le communiqué annonçant les résultats de l'étude. "Et 37% disent avoir l'intention de l'introduire à l'avenir." Mais les demandes pour convertir une voiture de société contre un budget de mobilité restent encore rares.Pour revenir aux automobiles, l'étude mesure l'entrée de l'électrification dans les flottes, obligatoire à partir de 2026 pour continuer à bénéficier d'un cadre fiscal favorable. Environ 56% des entreprises interrogées ont investi dans des bornes de recharge au domicile des employés qui disposent d'une auto électrique (vs 33% en 2020-21), le chiffre monte à 82,6% pour les entreprises de plus de 500 salariés.