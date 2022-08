Entre un contrat fixe ou un contrat variable, le choix se révèle ardu pour le consommateur en cette période d'envolée des tarifs de l'énergie. Antoine Dumont, responsable du site comparateur MonEnergie.be nous éclaire à ce sujet.

Par les temps qui courent, conseilleriez-vous un contrat fixe ou un contrat variable ?

Je n'ai malheureusement pas de réponse tranchée à donner. Cela fait un an que les prix ont sérieusement augmenté. Il y a vraiment une grosse différence entre les prix du mois d'aout 2021 et ceux de maintenant.

On conseillait à l'époque aux consommateurs de privilégier les contrats fixes. Les mois suivants également pour se protéger de la hausse des prix. A chaque fois, on pensait arriver au maximum de la hausse. Cela n'avait alors plus de sens de proposer des contrats fixes, car on pouvait profiter d'une baisse des prix avec des tarifs variables. Les prix ont diminué pendant quelques mois, mais ont atteint à nouveau des prix record.

On pensait avoir atteint le sommet l'année dernière, au final, en décembre, on a encore été surpris. 200 euros du mégawattheure pour le gaz c'était déjà de la folie. Hier, on était à 340. Il y a deux ans, une vingtaine seulement. On a fait x15 pour le gaz en deux ans, c'est affolant ! Et le prix de l'électricité suit cette tendance.

Je vous aurais donc bien dit au moment du pic que souscrire un contrat variable avait plus de sens, car les prix auraient diminué, mais maintenant, c'est très difficile d'être confiant dans ce type de discours.

Quels sont les éléments qui peuvent influencer les prix à la hausse ou à la baisse ?

Tout va dépendre de la situation géopolitique. Nordstream 1 va être interrompu entre le 30/08 et le 2/09. Si la Russie ne rouvre pas le Nordstream 2 et ne fournit pas de gaz pendant une ou deux semaines les prix vont encore fortement augmenter. Le marché réagit de manière émotionnelle face à un danger d'approvisionnement pour les mois à venir, il faudrait qu'il soit mieux contrôlé au niveau européen.

La certitude, c'est que les prix sont plus cléments pendant l'été et ont tendance à augmenter pendant l'hiver. En fonction de la situation sur l'approvisionnement russe, les prix pourraient rester stables, diminuer ou encore exploser. Le contexte actuel rend très compliquées les réponses à cette question. Chaque jour qui passe apporte son lot de surprises.

© BELGA

Quelles sont les estimations de prix aujourd'hui ?

Sur les estimations données par un comparateur de prix, on a des contrats fixes pour l'électricité qui sont à plus de 50 cents/kilowattheure de jour, 28 cents la nuit. Au mois de septembre, s'il y a encore des contrats fixes, et ce n'est pas garanti, ce sera encore plus cher. Cela donne des factures à 7000 euros sur une année, c'est gigantesque. Pour un contrat variable, on est à 22, 23 et 30 cents. C'est quasiment la moitié.

Cette différence du simple au double entre un contrat fixe et variable, est-ce le prix à payer pour avoir la tranquillité d'esprit de maitriser sa facture d'énergie ?

Le tarif variable va forcément évoluer tout au long de l'année. On ne connait pas encore les prix pendant l'hiver, période où on consomme beaucoup plus. Si les prix continuent à augmenter comme cela, on ne sera pas à du 22 cents/kilowattheure, mais plus proche du 50 cents. Les fournisseurs prennent une marge plus importante sur les contrats fixes parce qu'ils prennent aussi plus de risques.

Souscrire un contrat fixe à plus de 50 cents du kilowattheure, c'est tellement énorme que, psychologiquement, c'est compliqué. C'est plus un pari sur l'avenir de choisir la sécurité que de laisser décider le variable. Cela dépend aussi du niveau de sensibilité aux risques chez nos clients. Certaines personnes préfèrent savoir exactement ce qu'elles vont payer quitte à payer plus. Opter pour un variable permettra, par contre, de payer moins de marge au fournisseur. Un contrat variable, appelé un variable spot, qui évolue rapidement, suivra au plus près le marché et permettra de payer moins de marge au fournisseur, car il prendra moins de risque. C'est plutôt le consommateur qui prendra le risque.

Souscrire un contrat fixe à plus de 50 cents du kilowattheure, psychologiquement, c'est compliqué.

Je n'ai pas de boule de cristal, mais si les prix continuent à exploser, on va vraiment avoir des problèmes d'un autre ordre. Un ménage ne peut pas payer des factures avec des prix au kilowattheure de 50 cents et peut-être bientôt d'1 euro ? Il faudra que le gouvernement intervienne à un moment donné.

© GETTY

Luminus est le dernier fournisseur d'énergie à proposer des tarifs fixes. Faut-il en profiter avant qu'il ne soit trop tard ?

D'autres fournisseurs voulaient proposer un contrat fixe, mais ont changé d'avis vu les conditions actuelles. Luminus a lancé une campagne de promotion pour un tarif fixe déjà au mois de juillet. C'était avant la énième explosion des prix sur le marché de gros. Actuellement, je ne peux pas vous dire si Luminus va proposer des tarifs fixes les mois prochains. Il le fera peut-être encore en septembre, mais ça m'étonnerait qu'il en propose jusqu'à la fin de l'année.

Est-ce que Luminus prend des risques en proposant ces contrats fixes ?

Il n'y a pas de risques de faillite pour Luminus. Il fait quand même partie d'EDF, fournisseur historique d'électricité en France. Par contre, il prend quand même un risque, car en proposant un contrat fixe, il achète toute l'énergie en amont, au prix du marché. Si les prix diminuent, les clients vont partir. Luminus se retrouvera alors avec de l'énergie achetée à hauts prix qu'il devra revendre au prix du moment. Si l'énergie est deux fois moins chère, Luminus sera en déficit. C'est un risque quand même important, sachant qu'il n'y a pas d'indemnités de rupture de contrat pour le client. Luminus parie sur le fait que la situation ne va pas s'améliorer et qu'il pourra garder ces clients sur une année.

Faut-il attendre les décisions du Codeco énergie de ce mercredi avant de changer de contrat d'énergie ?

Il n'est pas nécessaire selon moi d'attendre les décisions du Comité de concertation de mercredi pour changer de contrat. Si des mesures sont prises par le gouvernement, elles ne dépendront pas d'un contrat ou d'un autre. Elles seront décidées sur base d'autres critères comme les revenus, ou les clients protégés. Il reste quand même intéressant de comparer les contrats et de ne pas trainer avant de changer pour un contrat plus avantageux.

Comment faire des économies ?

Le meilleur moyen de faire des économies est de comparer les différents contrats fixes ou variables pour trouver le plus avantageux. Cela permet de réaliser des économies de quelques centaines d'euros sur une année. Pour le reste, il faut réduire drastiquement sa consommation d'énergie ou trouver d'autres alternatives, comme se chauffer au bois ou aux pellets.

