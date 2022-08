Le choix est cornélien. Dans le contexte affolant de hausse des prix de l'énergie, faut-il opter pour un contrat fixe (tant qu'il existe encore) ou prendre le pari d'un contrat variable ?

Les prix annoncés pour les contrats de gaz/électricité - aux alentours des 6500 euros par an pour une famille de 4 personnes - donnent le tournis. Les prix de l'énergie atteignent des sommets jamais atteints, qui dépassent l'entendement. Même si ce lundi, le prix du gaz fléchissait suite à des annonces rassurantes sur le remplissage des cuves de gaz en Allemagne.

Dans ce contexte, de nombreux consommateurs ne savent plus vraiment où donner de la tête dans l'offre de contrats fixes - seul Luminus le propose encore pour le moment - et variables.

Fixe ou variable?

La question divise, mais une chose est certaine : si un consommateur a conclu un contrat fixe à bon prix avant le début de la crise, pour une année ou plusieurs, il paraît évident qu'il ne faut surtout pas le changer. Ces prix fixés sont les plus avantageux vu la flambée actuelle.

Quand arrive la fin d'un contrat fixe, les choses se corsent. La plupart des fournisseurs ne proposent en effet plus que des contrats variables qui sont dépendants de la très haute volatilité du marché. Il est donc important de bien scruter les offres disponibles des différents fournisseurs. Les différences de prix entre fournisseurs que ce soit en contrats fixes ou variables sont déjà grandes et rien qu'en changeant de fournisseur, il est possible de gagner quelques centaines d'euros par an.

Volatilité extrême

Seul le fournisseur Luminus propose encore à l'heure actuelle des contrats à tarif fixe. Une formule fixe qui n'est d'ores et déjà plus disponible à Bruxelles. Seulement, les tarifs fixes sont deux fois plus élevés que les tarifs variables. Le prix à payer pour avoir une certaine sérénité d'esprit, en sachant précisément ce que l'on devra payer à la fin du mois et ne pas avoir de sueurs froides en découvrant sa facture de régularisation.

Il ne faut toutefois pas trop tarder. Dans La Libre, Kristof De Paepe, expert pour monenergie.be avance que ces nouveaux contrats fixes ne devraient plus durer. "Luminus prend un risque énorme avec cette formule. Cela ne m'étonnerait ainsi pas qu'il arrête avant la fin de ce mois d'offrir ce produit fixe. Les fournisseurs ont plutôt la volonté de se sauver eux-mêmes plutôt que d'acquérir de nouveaux clients."

© GETTY

Si les contrats variables semblent à première vue plus intéressants en proposant une mensualité moins élevée, ils sont par contre sujets à la volatilité des prix du marché. Des tarifs qui selon les circonstances géopolitiques, de la consommation réelle, de la météo,... peuvent encore dramatiquement augmenter, voire diminuer dans les mois à venir. Sans boule de cristal,choisir entre un contrat fixe et un contrat variable peut donc se révéler être un pari sur l'avenir, à s'arracher les cheveux.

Il est toutefois toujours possible en Belgique de changer facilement et sans frais de fournisseur d'énergie moyennant un préavis d'un mois si on trouve un contrat plus avantageux ailleurs. Ou si les prix venaient à chuter, suite à une décision du gouvernement belge ou de l'EU de plafonner les prix de l'énergie.

Mieux comparer les offres

Autre solution pour éviter de payer trop cher son énergie: comparer au maximum les différentes offres des fournisseurs, et ne pas avoir peur d'en changer, même après quelques mois. "Les ménages belges pourraient réaliser de fortes économies sur leur facture en optant pour un fournisseur meilleur marché", constatait en juillet la Creg. Selon le régulateur fédéral de l'énergie, un ménage sur dix seulement en Belgique opte pour l'une des formules les moins chères.

Des outils efficaces de comparaison des différents contrats en ligne couplés à des experts disponibles par téléphone sont à disposition des consommateurs pour comparer les meilleures offres disponibles. Le CregScan permet d'évaluer où se situe un contrat par rapport au contrat le plus cher et le moins cher du marché. Les comparateurs tarifaires neutres labellisés par la Creg comme Comparateur-Energie.be et Monenergie.be sont aussi de bons conseils.

