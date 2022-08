Les prix de gros pour l'électricité en Belgique continuent à tutoyer des sommets. Les électrons, pour livraison ce vendredi, atteignaient jeudi un prix moyen de plus de 700 euros le MWh, selon des données de la Bourse belge de l'électricité Epex Spot.

Le record battu en mars, dans la foulée de l'invasion russe de l'Ukraine (540,8 euros par MWh), était déjà tombé la semaine dernière et depuis lors, les prix n'ont fait qu'augmenter.

Le prix dit "day-ahead" pour livraison vendredi a atteint une moyenne de 700,41 euros le MWh. Selon le courtier en énergie Matthias Detremmerie, le prix "normal" en cette période de l'année est en principe d'environ 55 euros le mégawatt-heure et "d'environ 70 euros lors d'une année chère".

Plusieurs facteurs expliquent ces prix insensés: faible production d'énergies renouvelables et fortes températures qui augmentent la demande d'électricité.

Les prix sur le marché à terme atteignent eux aussi des niveaux records. Pour de l'électricité livrée l'année prochaine, le prix en Belgique s'élève à 611 euros le MWh. Selon le courtier, l'annonce que quatre réacteurs nucléaires français feront l'objet d'un entretien plus long que prévu, en raison de microfissures, "pèse sur le parc de production européen". En France, le prix de l'électricité pour livraison en 2023 atteignait jeudi 875 euros le MWh, en hausse d'environ 80 euros.

Le record battu en mars, dans la foulée de l'invasion russe de l'Ukraine (540,8 euros par MWh), était déjà tombé la semaine dernière et depuis lors, les prix n'ont fait qu'augmenter. Le prix dit "day-ahead" pour livraison vendredi a atteint une moyenne de 700,41 euros le MWh. Selon le courtier en énergie Matthias Detremmerie, le prix "normal" en cette période de l'année est en principe d'environ 55 euros le mégawatt-heure et "d'environ 70 euros lors d'une année chère". Plusieurs facteurs expliquent ces prix insensés: faible production d'énergies renouvelables et fortes températures qui augmentent la demande d'électricité. Les prix sur le marché à terme atteignent eux aussi des niveaux records. Pour de l'électricité livrée l'année prochaine, le prix en Belgique s'élève à 611 euros le MWh. Selon le courtier, l'annonce que quatre réacteurs nucléaires français feront l'objet d'un entretien plus long que prévu, en raison de microfissures, "pèse sur le parc de production européen". En France, le prix de l'électricité pour livraison en 2023 atteignait jeudi 875 euros le MWh, en hausse d'environ 80 euros.