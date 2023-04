Acheter Sprott Physical Uranium Trust

La rédaction répond à la question d’un abonné: “Faut-il se réjouir ou s’alarmer de la décote croissante dont l’action Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) fait l’objet?”

SPUT s’échange actuellement moyennant une décote de 10,4% sur sa valeur d’inventaire. Depuis que le trust a repris la gestion d’Uranium Participation Corp, en juillet 2021, la prime maximale a été de 28,5% (13 septembre 2021) et la décote maximale, de 19,5% (5 juillet 2022).

Primes et décotes sont généralement inférieures à 10%. L’année avait commencé sur une décote de 3,4%; jusqu’à présent, la prime maximale a été de 2,3% (1er février) et la décote maximale, de 14,4% (15 mars). Il n’a jamais fallu plus de deux mois pour que le sommet ou le plancher soit complètement gommé. Cela signifie qu’avec un peu de patience, il est en principe possible d’anticiper les fluctuations intermédiaires pour mieux programmer ses ordres. Certes, la valeur nette d’inventaire elle-même fluctue en permanence; dans le cas de SPUT, elle dépend de l’évolution de la quantité d’uranium (U3O8) en stock et du prix sur le marché au comptant. SPUT a acheté 43,5 millions de livres d’U3O8 depuis juillet 2021; il a levé pour ce faire 2,1 milliards de dollars.

SPUT possède actuellement 61,65 millions de livres d’U3O8 (production mondiale: 120-130 millions de livres par an), ce qui, à un prix de 50,75 dollars la livre sur le marché au comptant, représente une valeur d’inventaire de 3,15 milliards d’euros (valeur passée de 8,38 dollars par action en juillet 2021 à 12,7 dollars le 29 mars, soit +51,55%; prix sur le marché au comptant: +32,3%).

Cela fait plusieurs mois que même lorsque SPUT n’est pas actif sur le marché spot, le prix de l’uranium ne baisse pas. Cela montre que d’autres parties sont disposées à acheter et considèrent que 50 dollars est devenu le prix minimal. Reste que compte tenu de la demande mondiale et de la nécessité de faire du nucléaire un instrument essentiel de la transition énergétique, il faudra, pour encourager la production, que le prix atteigne 70 dollars la livre au minimum. La multiplication des contrats à long terme depuis 2022 est réjouissante, mais la consommation (180 millions de livres par an) est toujours loin d’être couverte. Pour que les prix montent encore, de nouveaux apports de capitaux seront nécessaires. Dans l’intervalle, acheter SPUT moyennant une décote de 10% est une excellente idée (rating Ò1B).