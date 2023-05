Valorisation attrayante du titre Van de Velde

La cabine d’essayage est le principal atout du groupe, qui n’en cherche pas moins à orienter chaque cliente potentielle vers la bonne plateforme, fût-elle électronique. Mais l’époque de la numérisation irréfléchie est bel et bien révolue.

Van de Velde a définitivement tourné le dos à la crise sanitaire. Le groupe avait achevé l’exercice 2019 (le dernier avant la pandémie) sur un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros; en 2022, la première année plus ou moins ordinaire, son chiffre d’affaires s’est élevé à 217 millions d’euros (+8%), une hausse normale, selon les critères de l’entreprise. Le bénéfice net a atteint 36,8 millions d’euros, contre 21,2 millions en 2019. A l’époque, une vague de numérisation irréfléchie plombait les relations avec les boutiques indépendantes, le principal canal de vente du groupe, dont le chiffre d’affaires et la rentabilité souffraient dès lors considérablement. Les choses s’étant arrangées depuis, Van de Velde a pu renouer avec une croissance normale, sur fond d’année normale.

L’exercice 2022 a pourtant présenté deux visages. Au premier semestre, les clientes ont retrouvé le chemin des magasins et nombre d’entre elles ne demandaient pas mieux, au sortir de la crise, que de refaire leur garde-robe. La levée des restrictions sur les voyages a de surcroît largement soutenu la gamme balnéaire. Le chiffre d’affaires à périmètre comparable a dès lors progressé de 20%, le plus grand défi pour le groupe ayant été de trouver suffisamment de stylistes. Mais une telle évolution n’était pas tenable: la croissance du chiffre d’affaires s’est effectivement arrêtée au second semestre, au cours duquel Van de Velde a vendu à peu près autant que durant la même période en 2021. L’inflation énergétique et la baisse de confiance des consommateurs y sont pour beaucoup. Sur l’ensemble de l’année 2022, le chiffre d’affaires à périmètre constant a augmenté de 10,6% et le cash-flow opérationnel, de 10,8%.

Lors de la présentation des résultats annuels, début mars, la direction s’est montrée circonspecte dans ses prévisions: la confiance des consommateurs se rétablit, mais les magasins commandent avec prudence, a déclaré le CEO Karel Verlinde. Aujourd’hui, l’inquiétude suscitée par la hausse vertigineuse des factures énergétiques s’atténue et les consommateurs reprennent confiance. Tout cela devrait en principe pouvoir se traduire par une légère augmentation du chiffre d’affaires au premier semestre.

Indépendamment des fluctuations conjoncturelles, l’entreprise renforce sa stratégie “opticanal”, qui consiste à mettre en avant élégance et style. Pour Karel Verlinde, la cabine d’essayage est le principal atout du groupe. Qui, simultanément, cherche à orienter chaque cliente potentielle vers la bonne plateforme. Septante pour cent des expériences préalables à l’achat s’opèrent en ligne et bien que seule une minorité de consommatrices n’achètent que par la voie numérique, l’entreprise souhaite se rendre accessible par ce moyen également. Elle entend par ailleurs se tourner vers l’Allemagne, le plus grand marché d’Europe, doté du potentiel de croissance le plus important pour Van de Velde, estime Karel Verlinde.

Conclusion

La crise énergétique et la baisse de confiance des consommateurs ont pesé sur le chiffre d’affaires et sur le cours de l’action au second semestre de 2022. Anticipant une croissance modérée des ventes et des bénéfices, les investisseurs font depuis quelques mois remonter le titre; reste qu’avec un ratio cours/bénéfice de 12, la valorisation demeure, au vu de la solidité du bilan et des perspectives de croissance régulière, extrêmement intéressante. Van de Velde lance un nouveau programme de rachat d’actions, d’une valeur de 15 millions d’euros. Nous maintenons notre recommandation d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 33,6 euros

Ticker: VAN BB

Code ISIN: BE0003839561

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 448 millions EUR

C/B 2022: 12

C/B attendu 2023: 12

Perf. cours sur 12 mois: -15%

Perf. cours depuis le 01/01: +8%

Rendement du dividende: 6,2%