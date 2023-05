Pan American Silver sous sa moyenne historique

Après un cru 2022 décevant, les quatre nouvelles mines entrant dans le giron du groupe sont bienvenues, d’autant que leur coût de production est attrayant. Faiblement valorisé, le titre est digne d’achat dans la perspective d’une poursuite de la hausse du cours de l’argent.

Début 2023, Pan American Silver (PAAS) et Agnico-Eagle Mines (AEM) ont arraché Yamana Gold au nez et à la barbe de Gold Fields. Lors du partage des actifs, PAAS a obtenu quatre mines en Amérique du Sud: Jacobina au Brésil, Cerro Moro en Argentine ainsi que El Penon et Minera Florida au Chili.

A 18,5 millions d’onces troy d’argent et 552.000 onces troy d’or, contre 19,8 millions et 578.000 onces troy attendues, la production de PAAS avait déçu en 2022, en raison de plusieurs facteurs: baisse de régime temporaire à Dolores, teneurs inférieures aux prévisions à La Arena, maintenance à Morococha et fin de vie économique pour Manantial Espejo. L’impulsion de croissance donnée par les quatre nouvelles mines est donc bienvenue, d’autant plus que ces dernières affichent un potentiel de croissance organique supérieur aux actifs existants. Jacobina, en particulier, a produit près de 200.000 onces troy d’or en 2022, un record. Les deux expansions prévues pourraient doubler son potentiel de production d’ici 2030. En outre, les coûts totaux de production sont inférieurs à 800 dollars.

Grâce aux quatre nouvelles mines, la production annualisée d’argent devrait augmenter de moitié environ, tandis que celle d’or doublera. La contribution aux réserves sera encore plus intéressante, avec 111 millions d’onces troy d’argent et 13,7 millions d’onces troy d’or supplémentaires. L’acquisition permettra environ 40 à 60 millions de dollars de synergies de coûts par an.

PAAS n’avait pas encore publié de prévisions de production pour 2023 après les résultats annuels; c’est désormais chose faite. En incluant les nouveaux actifs sur trois trimestres, PAAS vise 21-23 millions d’onces d’argent et 870.000-970.000 onces d’or pour 2023. Le coût de production de l’argent passera de 16,48 dollars à 14-16 dollars, celui de l’or, à 1.275-1.425 dollars (1.459 dollars en 2022).

PAAS a désormais en portefeuille 11 actifs opérationnels, dont trois au Pérou (23%), deux au Chili (19%) et au Mexique (18%), et un en Argentine (16%), au Brésil (12%), au Canada (9%) et en Bolivie (3%). Le groupe détient aussi 56,25% du projet de cuivre Mara, ainsi que deux actifs d’argent temporairement non productifs, Navidad (Argentine) et Escobal (Guatemala), sans perspective de réouverture à court terme dans cette dernière mine, qui a produit 20 millions d’onces d’argent en 2017, juste avant sa fermeture, et dispose de 264 millions d’onces troy d’argent de réserves.

A 513,1 millions de dollars, liquidités et actifs négociables confondus, au terme du premier trimestre, la trésorerie de PAAS est suffisante, et 425 des 750 millions de dollars de la ligne de crédit sont encore disponibles. La dette a grimpé à 1,18 milliard de dollars après le rachat, mais les taux sont favorables. Un premier prêt à terme de 500 millions de dollars, assorti d’un coupon de 2,63%, arrive à échéance en 2031. Un autre prêt, de 283 millions de dollars, qui court jusqu’en 2027, est pour sa part assorti d’un coupon de 4,63%. Le dividende trimestriel de 0,10 dollar est maintenu.

Conclusion

Malgré la hausse du prix de l’argent, le titre PAAS n’a pas augmenté depuis janvier, sanctionné pour ses résultats annuels décevants. Il s’échange désormais à moins de huit fois le cash-flow attendu pour 2023, largement sous sa moyenne historique, alors qu’une amélioration est attendue au cours des trimestres qui viennent et que la société verse également un dividende. La tendance haussière de l’argent étant appelée à se poursuivre, l’action est véritablement digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 15,69 dollars

Ticker: PAAS US

Code ISIN: US6516391066

Marché: New York Stock Exchange

Capit. boursière: 5,7 milliards USD

C/B 2022: 174

C/B attendu 2023: 29

Perf. cours sur 12 mois: -26%

Perf. cours depuis le 01/01: -8%

Rendement du dividende: 2,5%