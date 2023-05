Transition numérique, nouveau studio ultra-moderne: la révolution de Roularta Media Group

Des investissements importants dans la transition numérique et un nouveau studio: malgré la crise, l’ambition du groupe est importante. Avec un leitmotiv: offrir une communauté à des entrepreneurs négligés par la politique.

“Nous sommes la première communauté business de Belgique. Le problème, c’est que personne ne le sait. Nous avons probablement été trop modestes.” Xavier Bouckaert, CEO de Roularta Media Group, se félicite du mariage officiel entre Trends-Tendances et Canal Z (ainsi que de celui de Trends et de Kanaal Z du côté flamand) qui se veut un accélérateur de notoriété et de dynamisme pour ces marques déjà fortes. Investissements à la clé: un nouveau site internet commun et un studio ultra-moderne dans les locaux des rédactions, au cœur du Brussels Media Centre, à Haren, sur le territoire de la ville de Bruxelles.

Voir le reportage de Canal z : Le plus grand studio TVbusiness de Belgique chez CanalZ

“La plus grande communauté”

“Canal Z attire déjà 467.000 téléspectateurs chaque jour, appuie le CEO de Roularta. Nos sites internet touchent 600.000 personnes et les hebdomadaires 332.000 lecteurs. Le but n’est pas de se vanter d’être les plus grands mais bien de dire que l’on aborde l’actualité économique, au sens large, de façon pertinente avec tous ces angles complémentaires. L’impact est immense.”

“Nous mettons tout en œuvre pour servir au mieux la plus grande communauté business du pays.” Niels Famaey, éditeur News & Business

“Nous préparons nos équipes rédactionnelles à l’avenir numérique avec un seul objectif: permettre aux téléspectateurs, aux internautes, aux lecteurs et aux auditeurs d’accéder encore plus facilement à l’ensemble du contenu de Canal Z et de Trends-Tendances, insiste Niels Famaey, éditeur news & business de Roularta. Nous mettons tout en œuvre pour servir au mieux la plus grande communauté business du pays.”

Canal Z et Trends-Tendances, c’est un esprit commun et un regard optimiste. “Nous en avons plus que jamais besoin, insiste Xavier Bouckaert. Les entrepreneurs sont des gens qui ne se plaignent pas, qui doivent rester positifs pour faire avancer leur société et appliquer leur stratégie. Cet aspect-là n’est pas assez mis en avant, surtout par le monde politique. Ces deux dernières années, l’entrepreneuriat a été lâché, aucun effort n’a été accompli. La facture de l’augmentation de l’énergie et l’indexation des salaires a été à notre charge. Peut-être est-ce dû au fait que nous ne manifestons pas dans la rue.” Un regret d’autant plus grand que le gouvernement fédéral actuel est dirigée par un Premier ministre libéral…

Valoriser les risques pris par les entrepreneurs, c’est encore plus fondamental quand les nuages s’accumulent, soutient le CEO de Roularta. “C’est important pour eux de savoir qu’une communauté positive existe, avec laquelle ils sont connectés, qui partage les mêmes plaisirs et les mêmes valeurs.”

Investir en temps de crise

Tous magazines confondus (news, business, féminins, etc.), l’entreprise dispose de “la plus grande rédaction du pays”, avec quelque 300 journalistes, et développe une logique commune baptisée “Mes Magazines” pour toucher tous les publics en réunissant Trends- Tendances, Le Vif, Focus, Week-End, Flair, etc. Longtemps centré sur son métier d’imprimeur et d’éditeur de magazines papier, Roularta mène sa révolution numérique tambour battant. Avec la volonté de proposer ses contenus sur tous les supports et toute la journée: papier, sites, télévision, podcasts, réseaux sociaux, etc.

« Une autre révolution arrive avec l’intelligence artificielle. Selon les études, notre secteur sera le quatrième le plus impacté dans le monde.” XAVIER BOUCKAERT, CEO DE ROULARTA

L’entreprise investit pour l’avenir dans une période économique difficile. “Rien que cette année, nous investissons 16 millions d’euros sur notre évolution informatique et digitale, ce qui est énorme, se félicite Xavier Bouckaert. Le studio à lui tout seul, c’est 2,5 millions d’euros. Certains me demandent si on ne devrait pas freiner les investissements et attendre que la tempête passe. Mais dans notre secteur, on ne peut pas se le permettre. Si on met cela à l’arrêt, on risque d’accumuler un retard que l’on ne pourra plus jamais rattraper. Tout va tellement vite… Alors que nous menons cette transformation digitale, une autre révolution arrive déjà, celle de l’intelligence artificielle, avec des conséquences énormes. Selon les études, notre secteur sera le quatrième le plus impacté dans le monde.”

Le fait que Roularta soit une entreprise saine est essentiel. “Dans cette période difficile, je suis très heureux que nous ne soyons pas endettés, reconnaît le CEO. L’argent gratuit, c’est fini. Les intérêts augmentent et c’est heureux que nous soyons libres d’emprunts. Si nous devions subir cela en plus d’une indexation des salaires à 11%, une énergie dont le prix a triplé et un papier au double du prix, survivre à la tempête serait difficile.”

C’est d’autant plus vrai que l’entreprise de Roulers doit en outre digérer le rachat de New Skool Media, le principal éditeur néerlandais de magazines, finalisé fin 2021. “Nous avons tiré les leçons de notre aventure française (Roularta s’était retiré du marché après avoir acquis “L’Express” et d’autres titres, Ndlr), dit Xavier Bouckaert. Nous savons ce à quoi nous devons faire attention.”

Le partenariat avec Trends- Tendances et le nouveau studio vont prolonger le bel élan de Canal Z et Kanaal Z, chaînes d’information économique en continu. Leur directeur, Alex Coene, insiste sur l’importance du moment, alors que la télévision a le vent en poupe: “Quand j’ai commencé il y a 12 ans, c’était un vrai défi. Les résultats financiers n’étaient pas bons, avec une perte chaque année. C’était devenu des chaînes de niche, un mot que je n’aime pas. Nous les avons transformées au fil du temps en des chaînes multi-thématiques. Avec trois mots clés: business, économie et argent.”

Les chiffres d’audience, insiste-t-il, sont là pour montrer la réussite de cette formule. “Les derniers chiffres du CIM montrent que nous avons la croissance la plus importante du paysage audiovisuel belge: + 13% du côté francophone et + 15% du côté flamand. La VRT perd 4% chaque année, par exemple. En insistant sur la diffusion différée, ils poussent leurs téléspectateurs vers d’autres plateformes. Moi, je veux faire l’inverse et insister sur les informations les plus fraîches possibles. En Belgique, nous sommes la chaîne la plus forte en live viewing, plus forte que le football! Les téléspectateurs ne veulent pas rater notre JT ou nos programmes thématiques qui donnent des conseils concrets pour mieux gérer votre quotidien. C’est un remède contre le zapping.”

“L’équipe intégrée, avec des journalistes de Trends-Tendances et du site internet qui travaillent ensemble, enrichit Canal Z.” Alex Coene, directeur de Canal Z- Kanaal Z

L’investissement dans le nouveau studio est une motivation supplémentaire, insiste Alex Coene. “C’est la possibilité de donner à nos téléspectateurs un nouvel environnement visuel, après 15 années de statu quo. Cela offre de nouvelles possibilités avec le matériel le plus moderne, un écran tactile et un ‘green key’(décor uni vert qui permet d’incruster un fond virtuel, Ndlr). Cela nous donne aussi la possibilité de fournir toujours plus d’informations. L’équipe intégrée, avec des journalistes de Trends-Tendances et du site internet qui travaillent ensemble, enrichit Canal Z.”

Avec une volonté renouvelée: associer le caractère attractif de l’information instantanée avec la réflexion de fond. Tant sur les supports papier que digitaux et télévisés, comme en témoigne notre émission Trends Talk hebdomadaire. Et une philosophie partagée: “Nous voulons inspirer les entrepreneurs, enrichir les gens, mais aussi donner envie aux jeunes de se lancer dans l’économie avec des aspects plus ludiques”, insiste Alex Coene. Le futur est ouvert.