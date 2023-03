Roularta: le chiffre d’affaires augmente

Le chiffre d’affaires de Roularta a augmenté de 14% l’an dernier par rapport à 2021, à 343 millions d’euros « grâce aux reprises stratégiques effectuées en 2021 et 2022 », explique le groupe de médias vendredi à l’occasion de la publication de ses résultats annuels.

Par contre le bénéfice brut (Ebitda) recule, lui, de 18,5% pour tomber à 30 millions d’euros, un résultat que le groupe qualifie de « vigoureux dans une année caractérisée par une hausse du coût du papier, de l’énergie et du personnel ». La marge Ebitda est de 8,8% (contre 12,3% en 2021).

L’essentiel du chiffre d’affaires l’an dernier a été généré par les marques médias (Media Brands), à hauteur de 305 millions d’euros. En excluant les reprises, le chiffre d’affaires affiche une baisse de 2,7%. Les revenus publicitaires demeurent stables par rapport à 2021, mais accusent une baisse de 6,5% hors reprises.

Le chiffre d’affaires du marché des lecteurs (abonnements et ventes au numéro) progresse de 20,2% en comparaison avec 2021. Les abonnements représentent 79% et les ventes au numéro, 21%. Les revenus d’abonnements progressent de 24,6% grâce aux marques nouvellement acquises aux Pays-Bas. Hors reprises, les revenus d’abonnements baissent de 3,1%, notamment en raison du changement de périodicité de Sport/Footmagazine devenu l’an dernier mensuel et non plus hebdomadaire. Roularta a d’ailleurs annoncé il y a quelques semaines la suppression du magazine consacré à l’actualité sportive.

Quant à la division imprimerie du groupe (Printing Services), elle a occasionné 78,7 millions de rentrées, en progression de 23,5%. Un dividende d’un euro par action sera proposé à l’assemblée générale des actionnaires.

Pour l’année en cours, Roularta estime que les revenus publicitaires seront mis sous pression vu le contexte économique incertain et la hausse des coûts auxquels les annonceurs sont confrontés. Les revenus d’abonnements en 2023 seront sans doute affectés par le climat d’incertitude et par la hausse des coûts, ce qui peut influencer les lecteurs dans leur décision de prolonger ou de souscrire un abonnement, commente le groupe de médias.

Roularta publie, côté francophone, les magazines Le Vif, Trends Tendances, Flair, Femmes d’aujourd’hui… Il détient également la chaîne télévisée spécialisée en économie Canal Z, ainsi que L’Echo, via la coentreprise Mediafin (exploitée à 50% avec Rossel).