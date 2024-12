Dans la multinationale de biotechnologie Biogen, Mathieu Piron est Global Customer Engagement Lead. Il se concentre sur des projets en lien avec l’engagement omnicanal des professionnels de santé, de sensibilisation aux aires thérapeutiques dans laquelle la société est active ainsi qu’à des projets d’éducation médicale en ligne auprès des médecins et des patients.

En guise de préalable à l’utilisation de ChatGPT, en tant qu’utilisateur engagé dans son secteur, Mathieu Piron veille à anonymiser toutes les données saisies et à protéger les informations propriétaires : « Cette pratique garantit la sécurité et la confidentialité de nos données. »

L’utilisation de ChatGPT est devenue systématique dans son travail quotidien. “Ce matin j’ai déjà fait trois requêtes sur ChatGPT”, confie-t-il. “Je demande systématiquement de reformuler des textes. Je lui demande de me tourner ça d’une manière un peu plus engageante. Je m’adresse à plein de publics différents.”

Les bénéfices sont tangibles :

• Un gain de temps de deux bonnes heures par semaine

• Une amélioration de la qualité rédactionnelle, particulièrement en anglais

• Une optimisation des communications internes et externes

• Le remplacement d’outils traditionnels : “C’est fini Google Translate. »

Une approche sophistiquée de l’IA

Mathieu Piron ne s’est pas contenté d’une utilisation basique. “J’ai créé mes propres GPT, mes assistants personnels par rapport à certaines requêtes que je fais”, explique-t-il. Il a créé des “modes experts” spécialisés, notamment :

• Un expert en marketing pour des problématiques spécifiques

• Un expert en neurosciences pour les questions scientifiques

“Dès que j’ai des questions, je fais appel à ces experts”, précise-t-il. Cette approche lui permet d’obtenir des réponses calibrées par rapport au type de questions qu’il pose.

L’adoption au sein de l’entreprise

Dans son équipe internationale, l’intégration de l’IA s’est faite naturellement. “Chacun a fait sa propre expérience”, note-t-il. Environ 50% de son équipe utilise des assistants personnalisés, tandis que les autres font des requêtes plus classiques.

Mathieu Piron adopte une approche multimodale : “J’utilise un mix entre Claude, ChatGPT et Perplexity, parce que je les aime bien, tous les trois”. Il apprécie Perplexity pour la diversité et la fiabilité des données et Claude particulièrement pour l’écriture : « J’utilise ces deux dernières principalement à titre privé pour gagner du temps et me faciliter la vie au quotidien. »

Regards vers l’avenir et réflexions

Face aux évolutions rapides du secteur, Mathieu Piron reste lucide : “La grande question même pour mon job c’est qu’est-ce que va être mon job dans 5 ans”. Il distingue deux tendances :

1. L’automatisation pure qui pourrait remplacer certaines tâches

2. L’augmentation des capacités humaines : “Moi, je pense qu’il y a des choses qui vont être automatisées, des choses qui vont être augmentées”

Une formation continue

Son investissement dans la formation à l’IA est significatif : il estime au total sa formation à l’équivalent de cinq jours ouvrables, combinant formations présentielles et en ligne.

Conseils aux professionnels

Son message est clair : “Allez-y, foncez. Je pense que c’est un outil d’augmentation exceptionnel”. Plus qu’une option, il considère la formation à l’IA comme “obligatoire” dans son secteur : “Dans le type de métier que j’ai, c’est devenu obligatoire, ce n’est même plus une option”.