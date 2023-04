Nous avons testé 4 appareils pour rouler à vélo en toute sécurité

Nouvelle star des déplacements interurbains, le vélo a le vent en poupe. Avec leurs moteurs ou leurs cadres carbones, ils aident les cyclistes de tous horizons à vaincre les côtes. Voici les meilleurs accessoires connectés pour se déplacer malin et en toute sécurité.

Dans un monde en pleine crise énergétique, le vélo séduit de plus en plus de Belges comme moyen de transport urbain. Mais 60 % des déplacements domicile-travail de moins de 5 km se font encore en voiture. Même si la distance paraît moindre, cela représente 25 % des émissions de CO². Et si des déplacements courants comme conduire ses kids à l’école, faire ses courses, aller au club de sport étaient réalisés, non pas en voiture, mais à vélo ? Voici 4 accessoires connectés pour rendre vos escapades à vélo aussi utiles qu’agréables.

Stromer Smart Helmet by Unit1 : un casque pour être vu

© pg

Le constructeur suisse de speed pedelecs Stromer s’est associé à Unit1, créateur du casque Faro qui a fait un véritable carton sur Kickstarter. Lauréat du prix Red Dot, ce casque intelligent mise tout sur la sécurité : il comprend plus de 500 lumens de lumières intégrées, une coque rigide ABS et une doublure EPS et le système de sécurité Mips qui réduit, lors d’une collision, les effets de l’énergie de rotation sur la tête. Connecté à votre vélo ou votre smartphone, ce casque intelligent est aussi capable de signaler votre direction pour s’assurer que vous ne passerez jamais inaperçu. Vous tournez à droite ? Les clignotants s’allument à l’arrière sous forme de flèche. Vous ralentissez ? Les feux de freinage s’activent automatiquement. En plus d’offrir des fonctions avancées telles qu’une surveillance météorologique, l’appareil est également équipé d’un système de sécurité qui alerte les services d’urgence si vous avez une collision ou un accident. Comme si tout cela ne suffisait pas, ce casque est également l’un des plus beaux que l’on puisse trouver sur le marché. Un must.

Prix : 279 euros.

Bike Tracker d’Invoxia : un traceur GPS pour protéger votre vélo

© pg

Pour compléter votre équipement, un traceur GPS s’avère parfois plus utile qu’un bon antivol. D’autant plus si vous utilisez un vélo électrique en milieu urbain. Astucieusement camouflé dans un feu arrière, le Bike Tracker d’Invoxia est un traceur GPS qui vous permet de localiser votre vélo en permanence. Où que vous soyez. S’il venait à bouger, vous pouvez vérifier l’emplacement de votre vélo et suivre son trajet via une application. Sa position sera, dans un premier temps, légèrement approximative mais en vous rapprochant à 10 ou 15 mètres, vous pourrez voir précisément où se trouve votre vélo grâce au Bluetooth. Très bien ficelée, l’appli vous permet de paramétrer la fréquence d’émission de la balise, de définir des zones sécurisées (votre domicile ou votre lieu de travail) et d’être averti si le vélo en sort. Gros avantage : le Bike Tracker est aussi capable de détecter des mouvements suspects à l’arrêt avec la fonction « anti-vol », notamment grâce à son capteur d’inclinaison. L’application vous enverra alors une notification. Pas besoin de carte SIM, le Bike Tracker exploite le réseau de communication radio à basse consommation LoRa conçu pour l’internet des objets. Discret, étanche, facile à installer, c’est un excellent complément à un bon cadenas.

Prix : 149 euros.

Garmin Edge Explore 2 : un compteur de vélo taillé pour les ebikers

© pg

Garmin est plus actif que jamais. Après avoir dévoilé deux nouveaux GPS alimentés par l’énergie solaire (les Garmin Edge 540 et 840 Solar), la société américaine revient avec un compteur de vélo hybride, dédié à la fois au vélo musculaire et à l’ebike. Bien qu’il soit dépourvu de certaines des fonctions d’entraînement les plus rigoureuses que l’on trouve sur les modèles phares, l’Edge Explore 2 offre de nombreuses fonctionnalités. Il propose notamment des profils de parcours préchargés (route, tout-terrain et intérieur), des cartes de popularité Trendline, des alertes et une navigation virage par virage, ainsi que ClimbPro (qui permet aux cyclistes de connaître le dénivelé restant et la pente de chaque ascension d’un parcours). Si l’Edge détecte un incident, il envoie automatiquement un message de localisation du cycliste à vos contacts d’urgence. Petit plus : les cyclistes utilisant un vélo électrique compatible verront un écran indiquant l’autonomie de la batterie. Avec une autonomie de 16 heures en utilisation intensive et de 24 heures en mode économie d’énergie, l’Edge Explore 2 vous permet de découvrir de nouveaux itinéraires et de rouler avec plus de confiance, sur la route comme sur des sentiers battus.

Prix : 279 euros.

Philips Open Ear TAA7607LC : libérez vos tympans

© pg

La gamme Go Sport de Philips s’enrichit du casque à conduction osseuse TAA7607LC. En transmettant le son à travers les os de votre crâne, ce casque n’obstrue pas les tympans et permet de profiter de sa musique tout en restant attentif aux sons environnants. Avec son indice de protection IP66, ce casque étanche résiste à la poussière et aux averses. Taillé pour la course à pied et la pratique du vélo, il est doté d’une bande lumineuse LED à l’arrière du tour de cou. Hyper astucieuse, cette protection lumineuse vous permet de rester visible dans l’obscurité ou au milieu de la circulation. Vous pouvez contrôler les LED via l’application Philips Headphones ou via le bouton marche/arrêt situé sur le tour de cou. Avec une autonomie de 9 heures, cet équipement de plein air se démarque aussi par son micro à conduction osseuse : l’IA élimine les bruits de vent gênants, mais aussi les bruits de fond dans n’importe quel environnement. Si vous courez ou si vous êtes à vélo, vous allez l’adorer.