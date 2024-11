Maxime Vandeputte vient de créer Map-s, un bureau d’études spécialisé dans le paysage, la mobilité et l’urbanisme. Entrepreneur solo, il a fait le pari d’intégrer l’IA dans son quotidien professionnel dès le lancement de son activité.

Une utilisation quotidienne ciblée

Pour ce spécialiste de l’aménagement du territoire, l’IA est devenue un véritable assistant au quotidien. “ChatGPT est comme un collègue avec qui je discuterais autour de la machine à café, ce qui n’est pas le cas puisque pour l’instant je suis tout seul”, explique-t-il.

Les bénéfices principaux qu’il en tire sont :

Une méthodologie de travail plus rigoureuse

Un gain en qualité et en fiabilité

Une optimisation du temps administratif

Une aide précieuse pour la communication sur les réseaux sociaux

Un assistant pour ne rien oublier

Maxime Vandeputte

L’atout majeur de l’IA pour Maxime Vandeputte se situe dans la préparation et le suivi des missions : “Le plus efficace pour moi, c’est me rassurer sur la stratégie et ne rien oublier”, souligne-t-il. Idem pour les to-do lists. “Ce qui coûte cher dans mon métier, c’est de me déplacer. Une fois que je suis à la maison, je ne vais pas me retaper une heure de route parce que j’ai oublié de relever quelque chose.”

Une adoption progressive et réfléchie

Son approche de l’IA combine plusieurs outils :

ChatGPT pour l’assistance quotidienne

pour l’assistance quotidienne Calendly pour la gestion des rendez-vous

pour la gestion des rendez-vous Leexi pour la transcription et l’analyse des réunions

“La machine s’habitue à nous”, observe-t-il. “Elle sait qu’elle n’est pas là que pour faire des recettes et pour faire un résumé de tes réunions. Elle sait ce que tu attends d’elle.”

Une entreprise en pleine croissance

Cette intégration réussie de l’IA s’inscrit dans un contexte entrepreneurial favorable. “Mon agenda est full jusqu’à fin d’année, et en 2025, j’ai déjà la moitié de mon temps qui est booké jusqu’au 31 décembre”, se réjouit-il. Cette réussite lui permet d’envisager les prochaines étapes, notamment le recrutement et la mise en place d’une structure horizontale innovante.

Un jour par semaine pour la formation

Malgré un emploi du temps chargé, Maxime Vandeputte consacre une journée par semaine à la formation. “Tout le temps que je gagne avec l’IA me permet d’aller plus loin dans la qualité et la formation”, explique-t-il. Cette discipline lui permet de rester à la pointe et d’optimiser constamment ses processus de travail.

Conseils aux professionnels

Pour ceux qui voudraient se lancer, son conseil est clair : “Faites-vous accompagner, faites-vous former le plus rapidement possible. Il y a une manière de discuter avec l’IA qui est importante. Il faut aller chercher plus loin et il faut aller discuter.”