iPhone 15, montres et cours en bourse : à quoi faut-il s’attendre pour la Keynote d’Apple ?

Sauf grand retournement de situation, Apple devrait présenter son nouvel iPhone ce mardi. Quel sera son prix et quelles seront ses spécificités ? Quels autres produits seront présentés ?

La traditionnelle grande messe d’Apple a lieu ce mardi, à 10h en Californie et à 19h en Belgique. C’est le rendez-vous annuel où la firme à la pomme présente ses nouveaux produits.

iPhone 15

Apple est toujours très discrète concernant ses nouveaux produits. Mais pour de nombreux spécialistes, la présentation du nouvel iPhone, le 15e du nom, est une évidence. Le seul élément qui ne fait pas l’unanimité est le prix – et là sera la surprise.

Ce nouveau smartphone devrait être le premier à être équipé d’un port USB-C. En effet, une loi européenne oblige tous les appareils électroniques à avoir le même port, pour éviter l’amas inutile de câbles, et ce dès 2024. iPad et MacBook sont déjà équipés d’une telle prise, d’ailleurs. Reste à voir s’il sera équipé d’un deuxième port, de la technologie maison Lightning, comme le voulaient des rumeurs.

Autre nouveauté : l’espace central de contrôle de notifications et autres, appelé Dynamic Island, devrait être présent sur tous les modèles. Pour l’iPhone 14, il n’était présent que sur les modèles Pro. La version Pro devrait cette fois profiter d’une caméra plus performante, être plus fine et plus légère grâce à une structure en titane, et être dotée de la puce maison A17, synonyme de plus de rapidité et d’une batterie qui tient plus longtemps.

Autres produits

Apple devrait également donner plus de détails sur son casque de réalité augmentée et virtuelle, présenté en juin. Son prix n’avait pas fait l’unanimité parmi les observateurs : il coûtera 3.500 dollars.

Sinon, il faudrait s’attendre à la présentation de nouvelles montres : l’Apple Watch Series 9 et l’Ultra 2 (pensée pour les sportifs). Mais la Series 9 ne serait pas une grande mise à jour, contrairement à la Series 10 prévue l’année prochaine.

Cours en bourse

Jeudi dernier, Apple a perdu 6% en bourse, après les nouvelles d’interdiction d’utilisation de l’iPhone pour les fonctionnaires chinois. 200 milliards de dollars sont partis en fumée en une journée. Mais le cours est généralement en baisse, ces dernières semaines : dans ses derniers résultats financiers, il est apparu que les ventes de smartphones étaient toujours en chute, pour un troisième trimestre de suite.

Les analystes comptent donc sur cette fameuse conférence pour inverser les choses, comme un nouvel iPhone pour relancer les ventes. C’est là que la question du prix deviendra cruciale : il faut trouver le juste milieu dans un marché qui ralentit.