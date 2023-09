Septembre est historiquement un mauvais mois pour la bourse, mais il pourrait y avoir de bonnes surprises cette année

C’est la rentrée, et un esprit de nouveau départ flotte dans l’air. Cette énergie de reprise n’est cependant pas toujours présente à Wall Street. Historiquement, septembre n’est en effet pas un bon mois du tout. Mais plusieurs événements prévus pourraient donner un coup de pouce aux indices.

Moyenne : -0,73%. Dans le rouge plus d’une fois sur deux. Historiquement (depuis 1945), le mois de septembre est le pire mois de l’année pour l’indice phare de Wall Street, le S&P 500. Alors que 2023 est plutôt une bonne année jusque-là, faut-il s’attendre à un bon ou à un mauvais mois ?

Le passé n’est bien sûr jamais une garantie pour des rendements futurs, voire pour des pertes. Sur le plateau de Yahoo Finance, des experts soulignent trois éléments qui peuvent porter la bourse vers le haut. Voici les bonnes surprises auxquelles les investisseurs peuvent s’attendre.

Boom de l’IA

La hype de l’IA, toujours elle. Elle contribue déjà largement à porter les indices vers le haut, dans un climat économique plutôt mou, avec la promesse de bénéfices pour les développeurs technologiques et de réduction de coûts (et donc de bénéfices) pour les clients.

Mais en septembre, plusieurs conférences sont prévues. Dont une de Microsoft et une de Meta, et on s’attend à ce que les deux montrent leurs dernières progressions et innovations en matière d’IA. Ce qui peut être à double tranchant, surtout si les attentes sont grandes. Plus tôt cette année, une telle présentation de Google avait déçu les observateurs et l’entreprise a vu 100 milliards de dollars partir en fumée.

Goldman Sachs organise aussi un événement, appelé Communacopia & Technology Conference. On s’attend à ce que les leaders invités fassent des annonces sur leurs derniers plans et investissements en matière d’IA.

Ainsi, la hype de l’IA pourrait continuer encore un temps. « L’IA n’a probablement pas encore été pris en compte dans les valorisations », explique Rhys Williams, stratège en chef de Spouting Rock Asset Management. « L’histoire de l’IA est formidable en ce moment… Nous n’en sommes qu’aux prémices. »

Réserves de cash

Avec la hausse des taux d’intérêt et la baisse des cours boursiers, l’année dernière, un bon nombre d’investisseurs a gardé des liquidités sur le côté, ou les a investis dans des produits liés au cash (comme des fonds monétaires, ou money market funds) ou dans des devises au lieu de les placer en bourse.

Cet argent pourrait revenir dans le circuit et donner un coup de jus à la bourse. « Avec toutes ces craintes, je pense que les gens sous-estiment la quantité de liquidités qui se trouvent sur la touche et qui doivent rattraper la sous-performance du premier semestre », explique Thomas Hayes de Great Hill Capital.

Le signal de départ pourrait d’ailleurs être donné par la Fed, qui se réunit ces 19 et 20 septembre. Une pause dans la hausse semble sur la table. Si elle donne des signes comme quoi ce serait la dernière hausse des taux, les produits monétaires perdraient sans doute en attractivité, les investisseurs seraient plus rassurés et ils retourneraient vers la bourse.

Cette pause, probable, est d’ailleurs en elle-même une bonne surprise pour la bourse. Rien qu’avec les signes de refroidissement du marché du travail, la semaine dernière, les cours sont partis à la hausse (parce qu’ils montreraient que la Fed a une marge de manoeuvre pour ne pas augmenter les taux, voire que les taux élevés commencent à avoir l’effet voulu et que de nouvelles hausses seraient superflues).

Apple et ses nouvelles annonces

La dernière bonne surprise devrait venir du côté d’Apple. Dans une semaine exactement, la firme à la pomme organise sa conférence « Keynote ». Entre autres produits, le prochain smartphone, l’iPhone 15, devrait être présenté, et son prix sera dévoilé. Il risque d’être élevé. Ce qui ne déplaît pas aux investisseurs. Au contraire, les clients de la marque sont très fidèles. Mais ils ne suivent pas éternellement non plus. L’annonce du casque de réalité virtuelle à 3.500 dollars, en juin, avait fait chuter le cours car les investisseurs trouvaient le produit cher.

Autre risque : Apple est un peu dans le mou ces dernières semaines. Lors de l’annonce de ses résultats, il est apparu que les ventes d’iPhone sont toujours en baisse, et ce pour le troisième trimestre consécutif. Cette conférence doit donc inverser la tendance et convaincre les investisseurs que la firme de Cupertino sait répondre aux défis.

Elle est en plus l’entreprise à la plus importante valorisation boursière du monde, à presque 3.000 milliards du monde. Elle vaut donc son pesant d’or dans le S&P 500 : elle représente 7,35% de l’indice. Ses mouvements peuvent donc influencer tout le marché.