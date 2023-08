Apple: les ventes d’iPhone déçoivent

Apple a enregistré un nouveau repli de son chiffre d’affaires (-1,4%), le troisième d’affilée, au cours du troisième trimestre de son exercice comptable décalé, marqué par une décélération des ventes d’iPhone, a annoncé le groupe jeudi.

Résultat net et revenus trimestriels ressortent respectivement à 19,9 milliards de dollars (+2,3%) et 81,8 milliards, a indiqué Apple dans un communiqué, tous deux au-dessus des attentes des analystes.

L’iPhone en recul de 2,4%

Locomotive du groupe depuis plus d’une décennie, l’iPhone a souffert ce trimestre, avec des ventes en recul (-2,4%) plus marqué que ne le prévoyait le marché.

Ce décrochage est partiellement compensé par l’activité services, qui comprend la boutique d’applications App Store, la plateforme de streaming Apple Music ou les services de stockage de données à distance (cloud).

Cette branche du groupe de Cupertino (Californie) pèse désormais plus du quart (26%) du chiffre d’affaires de l’entreprise, qui était, à l’origine, entièrement axée sur ses équipements informatiques et connectés, de l’Apple II à l’iPhone.

Le géant américain à la pomme compte désormais plus d’un milliard d’abonnements à ses différents services, a précisé son directeur général, Tim Cook, cité dans le communiqué.

Autre segment en croissance, les produits connectés, dont la croissance atteint 2,4% sur un an.

Rebond en Chine

En revanche, les ventes de Mac (-7%) et d’iPad (-20%) ont reculé.

Sur le plan géographique, Apple a vu ses ventes en Chine accélérer de 7,9% sur un an, alors qu’elles s’étaient contractées au trimestre précédent.

En revanche, le chiffre d’affaires a baissé dans le reste de l’Asie et aux Etats-Unis, tandis que l’Europe tirait son épingle du jeu.

Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York, l’action d’Apple était en baisse de plus de 2%.